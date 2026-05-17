Raudonasis kilimas kaito nuo gilių iškirpčių: K. Toleikytė ir kitos žinomos moterys stebino drąsa

Vakaro viešnių pasirinkimuose dominavo elegantiškos ilgos suknelės, kurias papildė itin gilios iškirptės bei ryškūs stiliaus akcentai.
Vieną ryškiausių vakaro derinių pasirinko manekenė Karolina Toleikytė. Ji į renginį atvyko vilkėdama ilgą raudoną suknelę su gilia iškirpte, o prie įvaizdžio priderino ir sodriai raudonus lūpų dažus.
Dėmesį kaustė ir „Šokoladas Sielai“ įkūrėja, turinio kūrėja Rūta Banionytė. Žinoma moteris pasirinko šviesią ilgą suknelę ir taip pat nevengė gilios iškirptės.
Drąsų vakaro įvaizdį demonstravo ir rašytoja Rimantė Kulvinskytė, kuri taip pat rinkosi elegantišką suknelę gilia iškirpte.
