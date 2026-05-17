Raudonuoju kilimu žengusi D. Bosas susižėrė visą aplinkinių dėmesį: spinduliavo elegancija ir gera nuotaika

Tv3.lt raudonojo kilimo transliacijos vedėjai Viktorijai Šaulytei-Mockei pasiteiravus, koks jausmas būti nominuotai stiliaus kategorijoje, D. Bosas reagavo trumpai.
„Įprastas“, – šyptelėjo ji.
Paklausta, ar tokios nominacijos tikėjosi, žinoma moteris šyptelėjo ir ataskė: „Ne, galvojau, gal jau jaunimui metas vietą užleisti“.
Retai interviu dalijanti D. Bosas – apie žadą atimančią prabangių rankinių kolekciją, darnią santuoką ir tikrą vyro Antano vardą
Vis dėlto vedėjai pridūrus, kad savo poziciją reikia išlaikyti, ji iškart sureagavo.
„Tai laikau, kaip matai“, – su šypsena kalbėjo verslininkė.
Nors D. Bosas socialiniuose tinkluose aktyviai dalijasi savo kasdienybe, ji pripažino, kad ne viskas atsiduria viešumoje.
Tuo metu žmoną atlydėjęs A. Bosas juokais tikino esantis nusivylęs dėl negautos nominacijos.
„Patys įdomiausi dalykai lieka už kadro. Aš įsižeidęs, kad aš nenominuotas pradedantysis influenceris“, – su šypsena kalbėjo jis.
Paklaustas, kokioje kategorijoje save matytų, A. Bosas ilgai negalvojo.
„Pensininkų“, – juokėsi verslininkas.
„Influenceriai vyrai, kurie daro didelę įtaką“, – replikavo D. Bosas.
Kalbėdama apie pačius apdovanojimus, ji neslėpė džiaugsmo, kad Lietuvoje atsiranda naujų renginių formatų.
„Labai smagu, kad apskritai organizuojami renginiai. O ar reikėjo, ar ne – kiekvienas renginys turi savo publiką. Manau, reikėjo“, – teigė ji.
D. Bosas taip pat džiaugėsi, kad renginys vyksta ne sostinėje, o pajūryje.
„Pagaliau Klaipėdoje. Pagalvojau – vilniečius ištraukėm iš to stresuoto Vilniaus. Atvyko į tą saulėtą pajūrį ir tegu mėgaujasi saulute“, – šypsojosi ji.