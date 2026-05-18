„Patinka“ apdovanojimų dūzgėse I. Kavaliauskaitės iš glėbio nepaleido retai matomas jos mylimasis

Apdovanojimų vakaras tuo nesibaigė – po ceremonijos svečiai patraukė į dūzges istoriniame Klaipėdos viešbutyje „Rėja“, kur raudonojo kilimo jaudulį pakeitė muzika, sveikinimai ir pokalbiai ir šokiai iki vėlumos.
Į oficialias apdovanojimų dūzges rinkosi vakaro nugalėtojai, nominantai, renginio vedėjos ir pramogų pasaulio svečiai. Čia buvo galima išvysti Paulių Samošką, Justą Pečeliūną, Militą Daikerytę, renginio vedėjas Indrę Kavaliauskaitę ir Rūtą Ašvydytę, Vaidą Gudonytę, Neringą Zeleniūtę ir Martyną Tylą, Antaną Jakimavičių, Viktoriją Šaulytę-Mockę, Joringį Šatą ir kitus.
„Džiaugiamės, kad pirmųjų „Patinka“ apdovanojimų namais tapo viešbutis „Rėja“. Ačiū jam, kad padėjo šią šventę pratęsti modernioje, bet Klaipėdos istoriją saugančioje erdvėje“, – sako renginio organizatoriai.
Visų dėmesys krypo į I. Kavaliauskaitę, kurios iš glėbio nepaleido jos mylimasis, įmonės „Nordwealth“ vadovas Rokas Iščiukas (36 m.).
Apie jų poros jausmus viešoje erdvėje paaiškėjo balandžio viduryje.
Tiesa, akylesni sekėjai galėjo išvysti, kaip neseniai Indrė atšventė savo mylimojo 36-ąjį gimtadienį, tačiau apie savo asmeninį gyvenimą ji slepia po devyniais užraktais.