D. Gutauskienė-Laisva be nutylėjimų prakalbo apie skyrybas: „Jis tiesiog mane išvarė iš namų“

Laidoje moteris neslėpė – nors su vyru jau daugiau nei metus nebegyvena kaip pora, oficialiai santuoka iki šiol nėra nutraukta. Pasak jos, būtent jai teks imtis iniciatyvos galutinai užbaigti šį etapą.
„Aš vis dar nesu išsiskyrusi. Esu vis dar ištekėjusi moteris. Noriu pasakyti, kad mes esame visiškai išsiskyrę, tik oficialiai dokumentai dar nėra sutvarkyti. Čia mano kaltė. Tiesą sakant, buvęs vyras dėl to galvos nesuka – jam tai, panašu, netrukdo. O man norisi sudėti visus taškus, todėl turbūt būsiu ta, kuri turės inicijuoti oficialias skyrybas“, – tv3.lt laidoje „Pasikalbėkim“ kalbėjo D.Gutauskienė-Laisva.
Atlikėja neslėpė, kad ilgus metus buvo apakinta meilės ir nenorėjo matyti realios situacijos. Tik po vienuolikos metų, anot jos, pavyko blaiviai pažvelgti į santykius.
„Man prireikė vienuolikos metų, kad pažinčiau tą žmogų ir galiausiai pamatyčiau, kokia yra situacija. Meilė buvo tokia stipri, kad buvo mane labai apakinusi – aš daug ko tiesiog nemačiau“, – atviravo ji.
Pasak D.Gutauskienės-Laisvos, santykiuose netrūko skaudžių išgyvenimų, o buvusio vyro bendravimas su kitomis moterimis ilgainiui tapo viena priežasčių, privertusių atsimerkti.
„Kiek liūtą už ūsų betampysi, vieną dieną tas ūsas vis tiek nutrūks. Po truputį pradedi praregėti. Nutikdavo įvairių situacijų – mano vyras net nevengdavo kalbinti svetimų moterų. Iš pradžių galvodavau, kad gal aš kažko nesuprantu, kad gal per daug pavydžiu. Bandžiau dirbti su savimi ir nereaguoti, bet tos situacijos kartodavosi. Galiausiai atsirasdavo moterų, kurios pačios parašydavo ar atsiųsdavo žinutes“, – prisiminė ji.
Galutinis taškas poros santykiuose buvo padėtas ne iškart. Pasak D. Gutauskienės-Laisvos, po pirmųjų rimtų konfliktų ir išsiskyrimo jie dar buvo bandę susitaikyti bei grįžo gyventi kartu. Vis dėlto būtent tas etapas, anot jos, tapo sunkiausiu jų santykiuose.
„Mes dar metus gyvenome kartu, bet tie metai buvo dar blogesni nei visi ankstesni. Ten jau buvo visiška katastrofa. Turbūt didžiausia mano klaida buvo ta, kad sutikau sugrįžti.
Kai pasakiau, kad jo nebemyliu, jis vietoj to, kad stengtųsi, pradėjo galvoti, jog dairaisi į kitus. Prasidėjo terorizavimas, kaltinimai. Vieną dieną jis tiesiog mane išvarė iš namų. Tada ir suvokiau, kad viskas – daugiau nebegaliu, kelio atgal nėra. Taip žmonės nesielgia“, – laidoje prisipažino atlikėja.
Šiandien moteris sako nebenorinti skubėti į naujus santykius, tačiau pripažįsta vis dar tikinti meile. Tiesa, dabar ji trokšta visai kitokio ryšio nei anksčiau.
„Aš noriu bent kartą pajusti, kad mane kažkas mylėtų taip pat atsidavusiai, kaip aš mylėjau“, – jautriai kalbėjo D. Gutauskienė-Laisva.
Kalbėdama apie ateitį, ji prisipažino pavargusi būti stipri ir svajojanti apie žmogų, šalia kurio galėtų tiesiog būti savimi.
„Noriu pasijusti silpna moterimi. Pavargau mokėti būti stipri. Jeigu atsirastų vyras, kuris pasakytų: „Dabar aš būsiu tavo uola, tu tiesiog atsiremk į mane“, – tikrai leisčiau sau pabūti tokia, kokia iš tikrųjų esu. Namuose aš esu jautri ir rami“, – tv3.lt laidoje „Pasikalbėkim“ sakė ji.