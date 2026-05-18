Redita Dominaitytė atsidūrė ligoninėje, pasirodė su žaizdomis nusėtu veidu: kreipėsi į gerbėjus

Naujausiame vaizdo įraše ji kreipėsi į visus iš ligoninės ir pranešė, jog dėl patirtos traumos su dviračiu teks nukelti spektaklį.
Matyti, kad Reditos veidas sužalotas ir nusėtas žaizdomis.
„Labai noriu atsiprašyti, kad negalėsime vaidinti, kurio labai labai laukėme. Dėl mano dviračio traumos spektaklis „Menopauzė“ iš 05.19 perkeliamas į 09.22d. „Hotel Narutis“.
Aplinkybės akivaizdžios, bet, patikėkite, man viskas gerai, tiesiog šios žaizdelės neužgis per savaitę. Būkite sveiki.
Ačiū už supratingumą – bilietai galioja.
O vasarą susitiksime 06.20 Palangoje.
Lauks šiltas pajūrio vakaras, gera nuotaika ir „Menopauzė“, kuri, tikiu, prajuokins net tuos, kurie šiuo metu vaikšto tvirčiau už mane“, – socialiniame tinkle pranešė Redita.
