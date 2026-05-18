 Techno ir BDSM vakarėliai „Pakilimas“ sezoną baigs su garsiais didžėjais, performansais ir saugia erdve seksui.

Gegužės 29 dieną „Pakilimas“ pakvies kartu šlovingai uždaryti jau 6-ąjį sėkmingą šių išskirtinių vakarėlių sezoną. Šįkart – vienai nakčiai specialiai šiam įvykiui kardinaliai rūbą pakeisiančiame Vilniaus klube „Gallery 1986“.
Nuo vienos nakties nuotykių iki ribų plėtimo santykiuose
Nors šiuose vakarėliuose viskas paskęsta garsių didžėjų techno ritmuose, svarbiausia čia – visiška vidinė laisvė. Jaustis, rengtis, būti tokiais, kokiais, galbūt, nėra drąsos būti kitur.
„Ne paslaptis, kad kiekviename naktiniame klube yra sekso. Saugus/nesaugus, patogus/užslėptas, bet jis vyksta. „Pakilime“ mes net nebandome to neigti ar slėpti – atvirkščiai, sukuriame tam specialią „Dark Room“ erdvę. Tai – intymi, jauki aplinka, kurioje rasite net saugumo priemones.
Kai patenki į saugią atmosferą, gali iš tiesų atsipalaiduoti, pilnai išreikšti save, puoštis latekso rūbais, grandinėmis, gali būti vien su apatiniais ir jaustis patogiai. „Pakilimuose“ būna visko. Nuo nuogybių iki kailinių. Nuo vienos nakties nuotykių iki plečiamų ribų porų santykiuose. Nuspėti neverta, bandyti prisitaikyti – taip pat. Svarbu atrasti tai, kas išties esi tu“, – sako šios unikalios vakarėlių serijos sumanytojas.
Jo teigimu, tie, kurie galvoja, jog Lietuva tokiems drąsiems renginiams dar nepasiruošusi, labai klysta. Tai įrodo ne tik daugiametis šių vakarėlių populiarumas, bet ir čia vis grįžtantys žmonės, nuolat auganti bendraminčių bendruomenė.
„Neslepiame, kad renginys yra sąlyginai nišinis. Tai laikome didžiuliu privalumu. Lankytojai gali būti ramūs, kad juos čia supa tokie patys laisvi žmonės, ateinantys atsipalaiduoti, patirti, o ne pasižiūrėti į kitus ar, juo labiau, kažką teisti. Kiekvienas į renginį atsineša savo norus bei tikslus, o mes turime tikslą stebinti. Tad kiekviena patirtis gali tapti labai unikalia. Mėgstu sakyti, kad vakarėlis yra geras tiek, kiek jis yra nenuspėjamas ir spontaniškas“, – pasakoja „Pakilimo“ organizatorius.
Tokių vakarėlių idėją H.L.Pelegrimas atsivežė iš Berlyno prieš šešerius metus. Ir nors pirmieji „Pakilimai“ buvo gerokai kuklesni ir net neturėjo apšvietėjo, tačiau sostinės renginių žemėlapyje greitai rado neužpildytą nišą – iš kitų techno vakarėlių savo drąsa išsiskiriančią koncepciją.
„Augame su kiekvienu renginiu – prisideda nauji elementai, vis garsesni didžėjai, plečiasi kinky pasirodymų programa. Dabar už „Pakilimo“ jau stovi didžiulė profesionalų komanda, kuri rūpinasi kiekvieno mūsų vakarėlio unikalumu. Kolega Martynas Vaitkevičius formuoja techninę ir vizualinę vakarėlių pusę, rūpinasi scenos dizainu, šviesos instaliacijomis.
„Pakilimas“ išaugo į savotišką vienos nakties festivalį, kuris niekada nebūna toks pat, kaip praėjusieji. Erdvės, kuriose jis vyksta, perplanuojamos ir tampa neatpažįstamomis. Scena statoma mąstant apie kiekvieną žmogų šokių aikštelėje, atskiriamos vietos BDSM performansams, akį traukia meninės instaliacijos.
„Play Room“ erdvė kviečia eksperimentuoti – čia galima išbandyti BDSM baldus, priemones. Nakties programa suplanuojama taip, kad žmonės galėtų ir išgirsti didžėjus, ir pašokti, stebėti specialius pasirodymus, ir pailsėti, susipažinti, pabendrauti. BDSM tema „Pakilimuose“ veikia kaip filtras – atsijoja žmones, kurie galimai bus ne tokie tolerantiški, atviri kitiems. O visa kita, kas nutinka tą naktį, lieka istorijai bei prisiminimuose, nes fotografuoti ar filmuoti renginio metu griežtai draudžiama“, – teigia H.L.Pelegrimas.
Iš šokių aikštelės – ant masažo stalo
Būsimam vakarėliui šįkart ne veltui pasirinktas populiarus Vilniaus naktinis klubas „Gallery 1986“. Čia „Pakilimas“ vyks pirmą kartą.
„Per šios serijos egzistavimo metus apkeliavome jau beveik visus Vilniaus klubus ir renginių erdves. Balansuojame tarp sunkesnių ir lengvesnių, šviesesnio ir tamsesnio techno atlikėjų. Nakties dalį patikime didžėjams, kuriuos galima pavadinti „Pakilimo“ rezidentais, o rytą atiduodame tiems, kurie šioje scenoje jausis komfortiškiausiai. Ruošiame ir išskirtinę, eksperimentinę apšvietimo instaliaciją pagrindinėje šokių aikštelėje – tikrai tokią, kokios „Gallery 1986“ dar nėra turėjęs. Reikia paminėti ir tai, kad „Pakilimas“, tikriausiai, yra vienintelis vakarėlis, kuriame žmonės gali atsipalaiduoti ant masažo stalo ar naktį vainikuoti (nelaikina) tatuiruote“, – teigia pašnekovas.
Anot jo, gegužės 29-ąją vyksiančio vakarėlio muzikinė programa irgi bus savotiškas eksperimentas. „Pakilimo“ rezidentams Et Cetera ir IP:VIII padiktuotas pirminis tonas groti kiek lengviau nei įprastai, po truputį auginant intensyvumą pagrindinei vakaro žvaigždei Randomer. O atlikėjai, kurie uždarinės vakarėlį – Roe Deers ir po jo prie pulto stosiantis Snatch! ruošia drąsesnį, griežtesnį repertuarą. Kaip sako organizatoriai, didžėjai čia kviečiami groti ir tai, ko negrotų niekur kitur.
„Randomer, kaip labai eklektiškas, į eksperimentus linkęs prodiuseris ir DJ, manau, bus tobula išraiška, kaip gali suskambėti „Pakilimas“ ir „Gallery 1986“ kartu. Ne veltui jis garsėja kaip labai geras žaidėjas su publika. Kalbant ne apie muziką – šįkart į programą sudėjome visą kinky performansų „grietinėlę“. Nuo karšto vaško šou iki meninio Shibari rišimo, nuo skysto azoto šokių iki oro akrobatikos pasirodymų. Ši renginio dalis siekia ne tik stebinti, bet ir tam tikra prasme edukuoti žmones, supažindinti su įvairiausiomis BDSM rūšimis, o po to – ir patiems jas išbandyti“, – pasakoja H.L.Pelegrimas.
„Pakilimas“ į artimiausią nuotykį kviečia jau gegužės 29 dieną, naktiniame klube „Gallery 1986“ Vilniuje.