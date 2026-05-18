Ž. Barysas negali patikėti: Bulgarijoje potencialioms 2027-ųjų „Eurovizijos“ datoms viešbučių jau beveik nelikę

Kelionių ekspertas, keliautojas, buvęs popatlikėjas bei TV laidų vedėjas Žygimantas Barysas, jau 5 kartus dirbęs konkurse žurnalistu, nustebęs: „Eurovizijos“ laikotarpiui po metų viešbučių ar apartamentų praktiškai nebelikę.“
„Jei po šių metų „Eurovizijos“ pagalvojote, kad norėtumėte išvysti šou kitąmet Bulgarijoje, turiu jums prastų naujienų. Šiuo metu, likus metams, iki kitų metų „Eurovizijos“, potencialiausiu metu, kuomet galimai bus rengiamas šis populiarus renginys, apgyvendinimo vietų jau nelikę. Tiek Bulgarijos sostinės Sofijos viešbučiuose, tiek apartamentuose praktiškai neįmano rasti laisvų vietų“, – sako Ž. Barysas.
Kadaise popatlikėju buvęs, o šiuo metu kelionių patarėju ir žurnalistu dirbantis vyras kasmet stebi dainų konkursą, yra jame 5 kartus dirbęs žurnalistu finaliniuose renginiuose.
„Nuolat stebiu šį renginį, visada svarstau, ar kitąmet ir vėl ten vyksiu. Gana netikėtai, bet pelnytai, „Euroviziją“ šeštadienį laimėjo Bulgarijos atstovė. Pagalvojau: ši šalis netoli, reikia iš anksto užsisakyti viešbučius ir vykti į šou“, – sako kelionių patarėjas.
Tačiau, anot eksperto, jau naktį iš šio sekmadienio į pirmadienį, beveik visos populiariausios viešbučių ir apartamentų platformos rodė, kad 2027 metų, tarp Gegužės 9 ir 23, Sofijos mieste liko vos keli procentai iš neužimtų apgyvendinimo įstaigų.
Konkurso žinovai jau dabar teigia, kad tai labiausiai tikėtinas kitų metų šou rengsiantis miestas ir galimos konkurso datos.
Ž.Barysas sako, kad kainų viešbučiuose augimas itin populiariomis datomis 2 ar net 6 kartais yra normalus ir tikėtinas, tačiau pažymi, kad laimėti „Eurovizijos“ dainų konkursą nesitikėję bulgarai – reagavo žaibiškai.
„Kiekvienai konkursą norinčiai laimėti šaliai yra prestižas, dažniausiu atveju ekonominė bei turizmo nauda, kuomet šį muzikos šou kitąmet rengia jų šalis, – pasakoja kelionių patarėjas ir buvęs popatlikėjas. – Kas nustebino: kad dar „Eurovizijos“ finalo dieną tikrinau, kokios viešbučių ar apartamentų kainos potencialių laimėtojų šalyse kitų metų Gegužės antrą arba trečią savaitę. Viskas atrodė įprastai. Tačiau, vos laimėjus Darai iš Bulgarijos, šios šalies turizmo rinka turbūt gavo gerą elektros šoką – kainos viešbučiuose Sofijoje ėmė keistis ne valandomis, o minutėmis. Jie sureagavo akimirksniu.“
Tačiau konkursą savo akimis kitąmet norintiems išvysti „Eurovizijos“ gerbėjams Ž. Barysas turi kelis patarimus.
„Tai, kad dabar rinkoje nėra viešbučių ar apartamentų, kuriuos galėtumėte užsakyti, dar nereiškia, kad to nebus ateityje. Kartais apgyvendinimo vietos neatveria galimybės viešbučių ar butų užsakyti itin iš anksto. Žinau, kad dalis viešbučių bus paskirti konkurso dalyviams, jų komandoms, o, jei bus įmanoma, likę kambariai atiteks turistams.
O jei laukti nenorite, jau dabar galite užsisakyti ne pirmos jaunystės butą savaitei Sofijoje už 1000 eurų už naktį kitų metų „Eurovizijos“ laikotarpiui. O gal domina vienintelis likęs itin prabangus kambarys 5 žvaigždučių viešbutyje Bulgarijos sostinėje, be pusryčių savaitei dviem asmenims už 20 tūkstančių? – retoriškai klausia ekspertas.
„Eurovizijos“ dainų konkursas šįmet vyko Austrijos sostinėje Vienoje. Lietuvos atstovas Lion Ceccah pateko į finalą ir galutinėje lentelėje pelnė 22 vietą.