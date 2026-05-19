Į sostinės centre esantį viešbutį žinomos moterys atvyko vedinos kilnaus tikslo

Jau šį šeštadienį, Nacionaliniame operos ir baleto teatre bus rengiamas labdaros vakaras, kurį vainikuos baletas „Pakita“. Vakaro tema šiemet – „Laikas, kuris keičia“. Jo metu surinktos lėšos bus skiriamos krūties audinio žymeklių, padedančių onkologams tiksliau diagnozuoti ligą, pirkimui.
Nuskambėjus pianisto, Meno daktaro Jurgio Aleknavičiaus atliekamiems kūriniams, pirmadienio šventę pradėjo „ELLE Lithuania“ direktoriaus Tado Bruzgulio kalba. „Gera būti šios nuostabios iniciatyvos dalimi, žiniasklaidos partneriu.
Iniciatyvos, kuri mums kiekvieną dieną primena, kad laiku parodžius sau dėmesį galima išgelbėti gyvybę. Šių metų tema „Laikas, kuris keičia“ yra ypatingai prasminga. Laiku atliktas nors vienas tyrimas gali pakeisti žmogaus gyvenimą, todėl labai svarbu, jog apie ligos prevenciją būtų kalbama ne tik medicinos bendruomenėje, bet ir plačiame kultūros, mados, sporto, žiniasklaidos rate, nes tik tokiu būdu galime pasiekti daugiau moterų.“
Šventėje mintimis pasidalijo ir onkologė Šarūnė Liukpetrytė-Kuosienė. „Šiandien matau daug moterų, kurios yra sveikos, jaunos, kurioms viskas prieš akis. Nenoriu kalbėti apie baimes – noriu šnekėti apie galimybę, kurią turime visos moterys Lietuvoje. Prevencinė programa skirta moterims nuo 45-ies iki 74-erių metų. Ateikite pasitikrinti, nes anksti nustatyta liga yra išsaugota gyvybė. Pakvieskite visas moteris iš savo rato, kad padarytų tą patį“.
Iniciatyva „Sužydėjusi viltis“ bendruomenę buria jau du dešimtmečius. Per paskutinius dvejus metus, bendradarbiaujant su Nacionaliniu vėžio centru ir Lietuvos savivaldybėmis, buvo papildomai patikrinta apie 1500 moterų – joms buvo atliktas mamografijos tyrimas.
Praėjusiais metais kartu su partneriu „ELLE Lithuania“ Vilniaus mados savaitės metu Kudirkos aikštėje ultragarso tyrimu buvo patikrinta apie 150 moterų.