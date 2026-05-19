Karolina Meschino ir OG Version – vėl kartu? Paviešintos nuotraukos kelia klausimus

Nors pora teigė, kad pasuko skirtingais keliais, po skyrybų jiedu buvo ne kartą pastebėti kartu leidžiantys laiką.
Panašu, kad Karolina ir Dominykas siekė palaikyti gražų ryšį dėl jųdviejų dukros.
Ne vienas sutiktų, kad jų santykių kelias buvo duobėtas – ne kartą buvo bandyta susitaikyti, netrūko ir ašarų, ir kandžių žodžių.
Vis dėlto, dabar atrodo, kad nesutarimai ir nuoskaudos liko praeityje – apie tai byloja iš tos pačios vietos paviešintos nuotraukos.
Pastarosiomis dienomis Karolina ir Dominykas dalijasi įspūdingais kadrais iš kelionės po Kanus.
Nors nuotraukose K. Meschino ir O. Ježerys-OG Version kartu nepozuoja, panašu, kad jie su draugų kompanija leidžia laiką kartu.
Kai kuriose paviešintuose kadruose matyti, kad tiek Karolina, tiek Dominykas leidžia laiką su tais pačiais žmonėmis. Taip yra ir su restoranais, patiekalais, lankytinomis vietomis bei kitais vaizdais.
Beje, sulaukęs internauto klausimo apie tai, kas jį nufotografavo, Dominykas atsakė šmaikščiai: „Tai per akinių atspindį galima pamatyt.“
