Po skandalo dėl patyčių iš žemaūgių – teisėsaugos žingsnis

Panašu, kad situacija neliko pamiršta. Komikams A. Zimaičiui ir A. Kisliakui pateikti įtarimai dėl neapykantos skatinimo, viešo tyčiojimosi ir neįgalių žmonių niekinimo.
Nors D. Klajumas panašaus pobūdžio įtarimų dar nesulaukė, BNS rašo, kad tai plauojama padaryti artimiausiu metu.
Primename, kad praėjusių metų liepą dėl žeminančių pasisakymų buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Mantas Wizard – apie meilę ir tai, ką pasiimtų į negyvenamą salą
„J. Valaičio pasidalintame pranešime teigiama, kad ikiteisminis tyrimas pradėtas pagal Baudžiamojo kodekso straipsnį, numatantį atsakomybę dėl kurstymo prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę“, – skelbė BNS.
Liepos pradžioje išplito ištrauka iš D. Klajumo tinklalaidės „Koks skirtumas“, kurioje jis kartu su Antanu Kisliaku ir Andriumi Zimaičiu laidė juokelius apie LRT pasirodžiusią trumpą laidą apie žemaūgius žmones.
Susiję straipsniai
Po šio ažiotažo komikai sulaukė didžiulio visuomenės pasipiktinimo, ypač tada, kai po kilusio triukšmo „Instagram'e“ pasisakė ir pats D. Klajumas.
„Visi, kurie atsisėdę aiškinat, kaip čia galima juokauti taip ir panašiai, nepamirškite, kad tai jūs esate problema, nes galvojate, kad suaugęs žmogus su mažomis rankytėmis ir kojytėmis negali taip pat, kaip jūs, bajerio priimti.
Tai galit susikišt į savo b*** visus šituos dalykus. O visi tie moralistai, kurie mane žymite savo debiliškuose „storiuose“ ir visuose kituose dalykuose, nepamirškite, pitucharos, jūs dirbate man.
Jūs man keliate matomumą, jūs man keliate komentarus. Ir pažiūrėkime, kas daugiau autizmo turi šitam dalykui, jūs ar aš“, – piktai kalbėjo komikas.
Panašu, kad neapgalvotas komikų poelgis išsirutuliojo į rimtesnes pasekmes – jie sulaukė ne tik kritikos, bet ir reikalų su teisėsauga.