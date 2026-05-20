Po 16 metų santuokos skiriasi L. Asadauskaitė-Zadneprovskienė ir A. Zadneprovskis

Pora nusprendė santuoką nutraukti bendru sutarimu ir jau kreipėsi į teismą, praneša alfa.lt.
Skyrybų byla pasiekė Vilniaus miesto apylinkės teismą, o pirmasis posėdis numatytas dar šią savaitę.
Nurodoma, kad sutuoktiniai pateikė prašymą panaikinti santuokos apskaitos įrašą abiejų šalių bendru sutikimu. Kadangi pora skiriasi taikiai, procesas neturėtų užtrukti – byla bus nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, todėl jiems teisme susitikti nereikės.
Primename, kad Laura Asadauskaitė-Zadneprovskienė ir Andrejus Zadneprovskis susituokė 2009 metais. Jųdviejų pažintis užsimezgė Pekino olimpinėse žaidynėse.
A.Zadneprovskis – dukart pasaulio ir Europos čempionas, 2004 metų Atėnų olimpinis vicečempionas bei 2008 metų Pekino olimpinių žaidynių bronzos medalio laimėtojas.
Tuo metu L.Asadauskaitė-Zadneprovskienė 2009 metais tapo pasaulio šiuolaikinės penkiakovės vicečempione, o vėliau iškovojo ir olimpinį aukso medalį.