Po kilusios įtampos dėl oro pavojaus – S. Stavickio-Stano reakcija: sunerimo dėl vaikų

2026 m. gegužės 20 d. 12:59
Lrytas.lt
Trečiadienio rytą dalis Lietuvos gyventojų sulaukė pranešimų apie gresiantį oro pavojų. Ši žinia sukrėtė ir prodiuserį, dainininką Stanislavą Stavickį-Stano.
Socialiniuose tinkluose jis pasidalijo, kad situacija itin išgąsdino jo vaikus.
„Kaip norėtųsi, kad grįžtų tie ramūs iki kovidiniai laikai... Bet to nebus.
Todėl ramiai iškvepiu ir priimu viską kaip yra dabar.

Vakare reikės mergaites raminti, nes sako labai mokykloje išsigando, kai pavojų paskelbė.
O ką joms sakyti? Nežinau, bet dar turiu laiko iki vakaro“, – feisbuke rašė jis.
Anksčiau Lietuvos kariuomenė buvo paskelbusi oro pavojaus įspėjimą Ignalinos, Utenos, Švenčionių ir Zarasų rajonų gyventojams. Pasak kariuomenės, Baltarusijos teritorijoje netoli Lietuvos sienos radarai užfiksavo objektą, turintį bepiločiams orlaiviams būdingų požymių.
Kariuomenė pabrėžia, kad tokie perspėjimai yra standartinė prevencinė priemonė, taikoma siekiant užtikrinti gyventojų saugumą galimos grėsmės atveju.
