Po kritikos pliūpsnių LRT – G. Masalskio paaiškinimas: „Tebūnie mums visiems tai geros pamokos“

2026 m. gegužės 20 d. 12:38
Lrytas.lt
Trečiadienį Vilniaus apskrityje buvo paskelbtas oro atakos pavojus. Gyventojai slėpėsi priedangose. Tai sukėlė nemažai išgąsčio, o po beveik valandos pavojus buvo atšauktas.
Tuo pat metu LRT sulaukė nemažai kritikos. Tuomet, kai turėjo skelbti karščiausias naujienas gyventojams, LRT buvo rodoma įprasta programa.
Visą situaciją savo feisbuko puslapyje paaiškino LRT radijo departamento vadovas Giedrius Masalskis.
„Suprantu, kad situacija neeilinė ir norisi tą pačią sekundę gauti aiškumą – visi gavome pranešimus, visi kiek galėjome tvarkingai judėjome į priedangas.
Įskaitant ir visus mūsų darbuotojus. LRT RADIJAS – ta vieta, kur pirmiausiai visuomenė kviečiama ateiti ir klausyti – su ar be interneto, mes visada turime būti girdimi ir nešti svarbiausias ir patikimas žinias. Šiek tiek kantrybės kol viskas buvo pilnai patikrinta, ir eteryje iš slėptuvės jau galėjote girdėti tai, ką ir turėjote girdėti.
O įprastinė programa, tą dieną parinktos dainos ar kiti suplanuoti dalykai tomis akimirkomis tikrai atrodo kitaip. Ir meškos, ir Sinatra, ir gal dar kas mums tik dar kartą parodo, ką turime dar geriau pergalvoti, pasiruošti kitiems tokiems atvejams, kurių, tfu tfu tfu, tikiuosi nebus.
Bet klikus ir laikus galite rinktis – ironijos ir humoro mums nestinga. Sveiki atvykę į jau tikrą realybę. Tebūnie mums visiems tai geros pamokos kaip kiekvienas galime į tokias situacijas reaguoti geriau ir pasirūpinti vienas kitu. Šiandien kaip tik plačiame kolegų rate tai ir aptarsime“, – rašė jis.
 
