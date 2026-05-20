Po oro pavojaus – žinomų žmonių kritika ir išgąstis: „Sėdžiu kaip ant adatų“

Į situaciją sureagavo žinomi šalies žmonės, kurie atkreipė dėmesį į tai, kaip buvo tvarkomasi su šia situacija.
Grupės „G&G sindikatas“ narys Gabrielius Liaudanskas-Svaras socialiniuose tinkluose pasidalijo įrašu ir atvirai pasidalijo mintimis.
„Mielieji, dabar galėčiau su sarkazmu, ir su ironija, ir su juokeliu sakyti: kur jūs buvote tiek metų ir laiko? Bet štai – puikus įrodymas, kad vienas tikras, realus pavojus staiga aktyvuoja begalę žmonių, kurie puola skambinti ir klausti: ką daryti?
Keturi metai karo. Pastoviai vyksta kažkokie projektai, žinutės, informacija, dar daug kas, o mes, kaip ir visą laiką, nieko nedarome. Žiūrėkite – ramiai. Viskas gi yra išaiškinta. Yra trys fazės: žalia – kai nieko nevyksta, geltona – kai pavojus tikėtinas, bet nevyksta, raudona – kai tai vyksta. Aišku, kad kariuomenė ir tarnybos dirba savo darbą.
Viskas gerai, nueisite į tas slėptuves. Galų gale, sužinosite, kur yra jūsų slėptuvės arba kur galite slėptis, nes netyčia pamatysite, kad jokių slėptuvių šalia jūsų nėra. Bet kas yra dar labai svarbu ir aktualu, ir kas ilgą laiką buvo neįdomu – tai pradėsite reikalauti arba kurti slėptuves vaikų darželiuose ir mokyklose, ypač pradinėse.
Ne visos jos tais dalykais yra pasirūpinusios. Tai yra didelis ir geras pliusas, o dabar visiems siūlau laikytis rimties, ramybės. Vaikinai padarys savo darbą. Taip kad saugaus ryto“, – mintimis dalijosi G. Liaudanskas-Svaras.
Į situaciją sureagavo tinklaraštininkė, rašytoja Fausta Marija Leščiauskaitė.
„Ką tik visi pasitikrinome, kaip patys asmeniškai esame pasiruošę, ir kiekvieno mūsų žmogiškumą. Pasirodė, kad pasiruošę mes patys galėtume būti geriau, bet labiausiai gaila, kiek nežmogiškumo pamatėme. Tikiuosi, jums neteko. Būkite saugūs“, – dalijosi ji.
Mintimis dalijosi ir žurnalistė Jurga Baltrukonytė.
„Pasikartokim! Gal visi tą informaciją jau žinote, tai būkit geri, pasidalinkit ir mano sienoje, visiems po šiandien streso ir slėpimosi priedangose kilo klausimų.
Man parašė trys žmonės. Pirma senjorė klausė, ką jai daryti, gavus aliarmo signalą ir važiuojant troleibusu? Antroji mergina bėgiojo miške.
Trečioji senjorė nežino, kur artimiausia priedanga, ir ji skubėti negali, nes vos juda namie po klubo keitimo operacijos. Man paskambino jos dukra, gyvenanti Anglijoje.
Prašau, patikslinkit, kas žinot priedangų adresus, kur oficialiai jos skelbiamos, per kiek laiko po pavojaus paskelbimo iki jų reikia nubėgti, jei priedanga tolėliau, ar eiti pėsčiomis, ar saugiau likti namie ir ką daryti, atsidūrusiems tokiose erdvėse, kaip troleibusas ar miškas.
O jums kokių praktinių klausimų iškilo šiandien, išgirdus apie oro pavojų? Beje, jau rašo ir žmonės, kurie ieškodami priedangų pagal appsus, rado jas... užrakintas. Ženklai, kad priedangos, kabo, durys užrakintos“, – skelbė ji.
Tuo tarpu režisierius Romas Zabarauskas dėkojo tarnyboms.
„Ačiū valstybės institucijoms, jog rūpinasi mūsų saugumu. O mes būkime pilietiški – eikim į priedangas, patikrinkim, ar atidaryta ir viskas veikia. Priedangą rasite LT72 programėlėje ar portale.
P.S. jei priedanga neveikė, praneškite savivaldybei. Mano artimiausia priedanga veikė, džiaugiuosi!“, – rašė jis.
O štai verslininkė, dainininkė Oksana Pikul labiausiai išsigando dėl sūnaus.
„Įtempta situacija Vilniuje. Vaikai mokykloje, išvesti, paslėpti į rūsį. Sėdžiu kaip ant adatų, laukiu žinių, kada bus galima saugiai pasiimti vaiką. Oi, tikiuosi, kad jie neišsigąs“, – dalijosi ji.
