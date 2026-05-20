Po paskelbto pavojaus Andrius Tapinas pastebėjo svarbius dalykus: „Pasipraktikavom“

„Pasipraktikavom. Ką sužinojom: Kariuomenės ir kitų institucijų komunikacija aiški ir tiksli.
Žinutės ateina, tačiau daug žmonių nesupranta, ką jos reiškia ir ima panikuoti, skambinti artimiesiems/tolimiesiems ir klausinėti, ką daryti.
Labai didelė dalis žmonių tiesiog nekreipia į tai dėmesio (kol kas). Valstybė neturi vadovų – tai yra pirmas toks atvejis ir nei vyriausiasis ginkluotųjų pajėgų vadas aka Prezidentas, nei Premjerė negali iškomunikuoti net menkiausios paaiškinančios ir padrąsinančios žinutės.
Suvokimas apie priedangas vis dar miglotas ir nėra sistemos, kuri užtikrintų, kad jos būtų atidarytos ir veiktų.
Tikrai bus daug žmonių, kurie „pabučiavo priedangos rankeną“, nes niekas neįpareigotas ją atrakinti.
LRT neturi supratimo ir pasiruošimo, kaip turėtų elgtis nacionalinis transliuotojas tokios krizės atveju.
Vieno iš jos vadovų juokeliai, kad LRT kritikai čia renkasi klikus ir laikus, yra nei vietoje, nei laiku.
Tai not great not terrible. Dabar gera proga atsakingiems asmenims susirinkti informaciją, identifikuoti visas spragas, jas sutvarkyti ir pradėti labai intensyviai strateguoti, ką daryti ir kaip edukuoti visuomenę, kad išvengtume ateityje net ir panikos užuomazgų“, – rašė jis.
Andrius Tapinas
