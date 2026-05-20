Po pavojaus signalų – V. Montvydienės nerimas dėl patekimo į priedangas: pakliūti gali ne visi

2026 m. gegužės 20 d. 17:39
Trečiadienio rytą dalis Lietuvos gyventojų sulaukė perspėjimo pranešimų į telefonus apie galimą oro pavojų. Nerimą sukėlę pranešimai pasiekė ir sostinės gyventojus – kai kurie jų kurį laiką praleido slėptuvėse ar priedangose.
Į situaciją sureagavo ir nuomonės formuotoja Veronika Montvydienė.
Naujienų portalui Lrytas ji papasakojo, kokios emocijos užplūdo gavus įspėjamuosius pranešimus ir kas ją labiausiai neramino.
„Pirma mano reakcija buvo: ai, gal čia nieko tokio. Aš esu nepanikuojantis žmogus ir visada žinau, kad panika ir baimė prie nieko gero nepriveda.

Buvau viena su šunimi ir, aišku, pirma mintis buvo, kad mano vaikai vienas ekskursijoje, kitas – mokykloje. Iš vaiko, kuris buvo ekskursijoje, mokytojos gavome žinutę, kad viskas gerai. Jie išvis jokių pranešimų negavo“, – pasakojo žinoma moteris.
Veronika pridūrė, kad iš pradžių buvo sunku suvokti situacijos rimtumą. Taip pat jai kilo klausimų dėl patekimo į priedangą.
„Kadangi mūsų name yra priedanga, nusprendžiau nepanikuojant išsibandyti, pasižiūrėti, kaip viskas vyksta. Su šunimi nuėjome į priedangą.
Įdomus niuansas, kad čia visur durys sužymėtos ženklais, kad čia yra priedanga, bet pakliūti gali tik žmonės, kurie turi raktus. Tai yra buto arba parkingo savinininkai. Realiai ta priedanga kaip ir vieša, bet pakliūti gali tik privatūs asmenys.
Visą laiką laikyti atidarytų durų į laiptinę tu negali, nes tai yra nesaugu, ir tai yra privačios erdvės. Bet kai yra tokia situacija, faktas, kad tu turi atverti savo duris ir susikibti už rankų.
Įdomu, kaip miestas spręs tokią situaciją. Man, aišku, smagu, kad aš turiu raktus nuo priedangos, bet kiti negalėjo čia lengvai patekti“, – dėstė V. Montvydienė.
Galiausiai žinoma moteris tikino, kad ši situacija privertė ją susimąstyti apie pasiruošimą galimam pavojui.
„Man iškart paskambino Adelė, pasakė, kad juos nuvedė į rūsį, ir paklausė manęs, ar pasiėmiau šunį.
Ar aš turėjau kuprinę? Tiesą pasakius, aš supratau, kad nesu labai gerai pasiruošus tokia situacijai. Jokios kuprinės neturiu, kaip ir jokių daiktų sąrašo, kuriuos galėčiau pasiimti čia ir dabar. Čia bus proga pasitaisyti ir susimąstyti“, – pasakojo V. Montvydienė.
