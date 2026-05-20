Po perspėjimų apie oro pavojų I. Stumbrienė neslėpė emocijų: „Tapo labai neramu“

Į situaciją sureagavo ir verslininkė Inga Stumbrienė. Socialiniuose tinkluose ji pasidalijo perspėjimo žinute bei Lrytas atvirai prabilo apie pirmą kartą taip stipriai pajustą nerimą dėl šeimos saugumo.
„Po pirmos žinutės dar nereagavome, tačiau po antros – išties tapo labai neramu. Susiskambinome su vyru. Sūnus mokykloje iškart buvo nuvestas į priedangą. Dukra ir mažylis su manimi namuose“, – Lrytas pasakojo ji.
Pasak Ingos, situacija privertė susimąstyti apie pasiruošimą ekstremaliems atvejams.
Mantas Wizard – apie meilę ir tai, ką pasiimtų į negyvenamą salą
„Vėliau Aivaras atsiuntė nuotrauką iš priedangos, nes evakavo visą pastatą, kuriame jis dirbo. Pasakysiu nuoširdžiai – tokie vaizdai priverčia susimąstyti“, – kalbėjo ji.
Verslininkė neslėpė, kad pirmiausia galvojo apie artimųjų saugumą.
Susiję straipsniai
„Pirma mintis buvo – ar saugūs vaikai, vyras, tėvai. Turime planą, kaip tokiu metu turime elgtis, tačiau niekada netikėjau, kad gali kilti realus pavojus“, – atviravo moteris.
Anksčiau Lietuvos kariuomenė buvo paskelbusi oro pavojaus įspėjimą Ignalinos, Utenos, Švenčionių ir Zarasų rajonų gyventojams. Pasak kariuomenės, Baltarusijos teritorijoje netoli Lietuvos sienos radarai užfiksavo objektą, turintį bepiločiams orlaiviams būdingų požymių.
Kariuomenė pabrėžia, kad tokie perspėjimai yra standartinė prevencinė priemonė, taikoma siekiant užtikrinti gyventojų saugumą galimos grėsmės atveju.