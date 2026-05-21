ŽmonėsVeidai ir vardai

Mokytoja Veronika sulaukė neeilinės staigmenos: itin prabangi dovana paliko be žado

2026 m. gegužės 21 d. 13:20
Lrytas.lt
Viena garsiausių šalies mokytojų Veronika Naumovaitė-Kazilionė gegužės 21-ąją mini ypatingą progą – savo gimtadienį. Ta proga ji parodė, kokią neeilinę dovaną gavo nuo savo vyro.
Daugiau nuotraukų (12)
Apie įspūdingą siurprizą ji prakalbo savo „Instagram“ paskyroje.
Ten Veronika paviešino vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip ji su vyru atvyksta į automobilių saloną. Tiesa, kad staigmena būtų didesnė, moteriai buvo užrištos akys.
Atsidengusi akis žinoma moteris pamatė, kad prieš ją stovi naujas, raudonu kaspinu perrištas automobilis.

Mantas Wizard – apie meilę ir tai, ką pasiimtų į negyvenamą salą

Tiesa, iš pradžių jis buvo uždengtas juodu audeklu. Tik vėliau paaiškėjo, kad po juo slėpėsi prabangus „BYD“ markės automobilis.
„Mano svajones ir toliau pildo mano vyras Simas. Labai norėjau naujo „BYD“, ir štai gimtadienio proga jį turiu!
Susiję straipsniai
Žilvinas Žvagulis savo marčiai Inetai Žvagulienei įteikė neįprastą dovaną

Žilvinas Žvagulis savo marčiai Inetai Žvagulienei įteikė neįprastą dovaną

Prieš teismą stojęs Niežo nužudymu kaltinamas P. Gaižauskas išdavė paskutinius „tiktokerio“ žodžius

Prieš teismą stojęs Niežo nužudymu kaltinamas P. Gaižauskas išdavė paskutinius „tiktokerio“ žodžius

Paaiškėjo, kokią pavardę po vestuvių pasirinko Gabrielė Martirosian

Paaiškėjo, kokią pavardę po vestuvių pasirinko Gabrielė Martirosian

Nereali dovana ir staigmena. Myliu!
P. S. Svajokite atsargiai, nes svajonės pildosi… O kartais jas ima ir išpildo tie, kurie jus labai myli“, – prie įrašo rašė Veronika.
Po įrašu pasipylė internautų sveikinimai gimtadienio proga.
Video sukelia šypseną. Sveikinimai!“, – rašė viena internautė.
„Kokia tu graži, mieloji! Su gimtadieniu tave!“, – sveikino kita.
„Su gimtadieniu“, – rašė dar viena internautė.
mokytojaDovanaGimtadienis
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.