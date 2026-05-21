Paaiškėjo, kokią pavardę po vestuvių pasirinko Gabrielė Martirosian

2026 m. gegužės 21 d. 10:58
Lrytas.lt
Praėjusią vasarą slapta Škotijoje aukso žiedus sumainę Gabrielė Martirosian ir lenktynininkas Vaidotas Žala savo asmeninį gyvenimą iki šiol saugo nuo viešumos.
Nors apie romantišką poros vestuvių ceremoniją žinoma nedaug, dabar paaiškėjo viena detalė, kuri ne vienam sukėlė smalsumą – kokią pavardę po santuokos pasirinko žinoma moteris.
Interviu žurnalui „Žmonės“ Gabrielė atskleidė nusprendusi išsaugoti savo mergautinę pavardę.
„Aš pasilikau savo pavardę“, – „Žmonės“ teigė ji.

Žinoma moteris neslėpė, kad tokį sprendimą priėmė sąmoningai. Pasak jos, tiek ji, tiek V. Žala į santykius atėjo jau kaip susiformavusios asmenybės, todėl norėjosi išlaikyti individualumą.
„Su Vaidu susitikome būdami jau susiformavusios asmenybės, todėl manau, kad žavu ir toliau išlaikyti kiekvieno identitetą“, – kalbėjo Gabrielė.
Primename, kad apie poros vestuves paaiškėjo praėjusią vasarą.
Įsimylėjėliai vienas kitam amžiną meilę rugpjūčio 17-ąją prisiekė jaukioje ir itin privačioje ceremonijoje Škotijoje.
