Paaiškėjo, kokią pavardę po vestuvių pasirinko Gabrielė Martirosian

Nors apie romantišką poros vestuvių ceremoniją žinoma nedaug, dabar paaiškėjo viena detalė, kuri ne vienam sukėlė smalsumą – kokią pavardę po santuokos pasirinko žinoma moteris.
Interviu žurnalui „Žmonės“ Gabrielė atskleidė nusprendusi išsaugoti savo mergautinę pavardę.
„Aš pasilikau savo pavardę“, – „Žmonės“ teigė ji.
Žinoma moteris neslėpė, kad tokį sprendimą priėmė sąmoningai. Pasak jos, tiek ji, tiek V. Žala į santykius atėjo jau kaip susiformavusios asmenybės, todėl norėjosi išlaikyti individualumą.
„Su Vaidu susitikome būdami jau susiformavusios asmenybės, todėl manau, kad žavu ir toliau išlaikyti kiekvieno identitetą“, – kalbėjo Gabrielė.
Primename, kad apie poros vestuves paaiškėjo praėjusią vasarą.
Įsimylėjėliai vienas kitam amžiną meilę rugpjūčio 17-ąją prisiekė jaukioje ir itin privačioje ceremonijoje Škotijoje.
