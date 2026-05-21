Prieš teismą stojęs Niežo nužudymu kaltinamas P. Gaižauskas išdavė paskutinius „tiktokerio“ žodžius

Ketvirtadienį Vilniaus apygardos teisme atverta byla dėl kraupaus nusikaltimo, kur parodymus davė kaltinamasis Paulius Gaižauskas.
Prieš teisėsaugą P. Gaižauskas pripažino savo kaltę dėl nužudymo: „Susitikom, gėrėm, nuvažiavom į tą Švitrigailos gatvę, gėrėm, gėrėm ir įvyko.“
Kaltinamasis plačiau papasakojo, kaip atrodė lemtingas vakaras.
„Negalėjau aš jo mušti, bet neatsimenu. Jis griuvinėjo girtas, jam buvo alkoholinė epilepsija.
Aš išgėriau paskutinę degtinę, jis mane pastūmė, aš griebiau peilį ir dūriau. O jis pakėlė į viršų megztinį, sako, ką tu padarei“, – parodymus davė P. Gaižauskas.
Primename, kad lapkričio 14 d. Vilniaus policija gavo pranešimą 17 val. 22 min., kai greitosios pagalbos medikai informavo vykstantys į iškvietimą dėl peiliu sužaloto vyro.
Į įvykio vietą kartu su medikais atskubėję pareigūnai konstatavo, kad 1993 m. gimęs vyras jau buvo miręs. Tą pačią dieną policija sulaikė du įtariamuosius – 1987 ir 1981 metais gimusius vyrus.
Kaip buvo skelbta, vienas iš jų – aukos antroji pusė Paulius Gaižauskas, kuris, kaip teigiama, teisėsaugai yra gerai žinomas ir ne kartą teistas. Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nužudymo.