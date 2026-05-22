Algimantui Minalgai-Soliariui ir jo žmonai Monikai gimė vaikelis: paviešino pirmą nuotrauką

2026 m. gegužės 22 d. 13:02
Atlikėjas Algimantas Minalga-Solaris (40 m.) ir jo 34-erių UAB „Gelsva“ bendraakcininkė žmona Monika Gumbrevičiūtė verčia naują gyvenimo etapą. Gegužės 21 dieną pora sulaukė pirmo bendro vaiko.
Džiugia žinia Soliaris pasidalijo instagrame, paviešindamas ir pirmą bendrą nuotrauką.
Apie tai, kad pora laukia pagausėjimo, abu pranešė sausį, atostogaudami Tailande. 
Algimantas ir Monika susituokė 2024-ųjų birželį.

M. Metlovaitė – apie nerealius žvaigždžių įnorius, apkalbas ir meilę

„Viskas prasidėjo nuo nekalto klipo filmavimo... O tada mano gyvenime atsiradai tu – žmogus, kurio net neieškojau, bet kuris tapo viskuo. Tu tyliai, nepastebimai, apvertei mano pasaulį aukštyn kojomis ir išmokei mane mylėti kitaip – giliau, tikriau, amžiniau.
Ačiū tau už kiekvieną šypseną, kuri gydo, už meilę, kuri šildo, už džiaugsmą, kuris kasdien kuria mūsų namus, ir už didžiausią stebuklą, kuris netrukus ateis į šį pasaulį ir dar labiau nuspalvins mūsų meilės istoriją.
Turbūt tai paskutinė mūsų kelionė dviese… Bet pati gražiausia pradžia kelionės, kurioje būsime trise“, – sausį džiaugėsi Soliaris.
Primename, kad iš ankstesnių santykių Soliaris turi dešimties metų vaiką.
