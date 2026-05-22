Algimantui Minalgai-Soliariui ir jo žmonai Monikai gimė vaikelis: paviešino pirmą nuotrauką

Džiugia žinia Soliaris pasidalijo instagrame, paviešindamas ir pirmą bendrą nuotrauką.
Apie tai, kad pora laukia pagausėjimo, abu pranešė sausį, atostogaudami Tailande.
Algimantas ir Monika susituokė 2024-ųjų birželį.
M. Metlovaitė – apie nerealius žvaigždžių įnorius, apkalbas ir meilę
„Viskas prasidėjo nuo nekalto klipo filmavimo... O tada mano gyvenime atsiradai tu – žmogus, kurio net neieškojau, bet kuris tapo viskuo. Tu tyliai, nepastebimai, apvertei mano pasaulį aukštyn kojomis ir išmokei mane mylėti kitaip – giliau, tikriau, amžiniau.
Ačiū tau už kiekvieną šypseną, kuri gydo, už meilę, kuri šildo, už džiaugsmą, kuris kasdien kuria mūsų namus, ir už didžiausią stebuklą, kuris netrukus ateis į šį pasaulį ir dar labiau nuspalvins mūsų meilės istoriją.
Turbūt tai paskutinė mūsų kelionė dviese… Bet pati gražiausia pradžia kelionės, kurioje būsime trise“, – sausį džiaugėsi Soliaris.
Primename, kad iš ankstesnių santykių Soliaris turi dešimties metų vaiką.