Dėl oro pavojaus Vilniuje įstrigusi Jolanta Naruševičiūtė išliejo jausmus, tačiau sulaukė patyčių

Ji pasidalijo vaizdo įrašu iš lektuvu ir nupasakojo savo jausmus.
„Buvo uždaryta oro erdvė ir galvojau: nejaugi aš neišskrisiu? Negi aš savo big boy neapkabinsiu, negi aš savo vaikų nepamatysiu? Viskas gerai, skrendu namo ir noriu pasakyti visiems nuoširdų ačiū už tai, ką aš patyriau per tas kelias dienas Lietuvoje.
Ir žinote ką, laikas parodo, kas yra tikri draugai, kas tikri žmonės ir kas buvo apsimetėliai. Greit sugrįšiu, tik jūs oro erdvių neuždarykite daugiau, nes aš noriu atvažiuosi... O šiaip koncertai ir dar kai kas“, – kalbėjo Jolanta.
M. Metlovaitė – apie nerealius žvaigždžių įnorius, apkalbas ir meilę
Po dienos J. Naruševičiūtė pasidalijo ir dar vienu vaizdo įrašu iš Londone esančių namų. Krėsle įsitaisiusi Jolanta prabilo apie sulauktas patyčias.
„Aš jau gera para namuose. Ir vakar įsidėjau savo storie iš lektuvo, pasidalijo portalai. Viskas gerai. Iš manęs išsišaipė, visaip išvadino, viskas gerai...
Bet žinote, kai esi oro uoste ir sužinai, kad oro uostas uždarytas... Kaip jūs įsivaizduojate, kaip aš jaučiuosi, kaip jaučiasi kiti keleiviai? Juk mes ne šiaip sau sugalvojame pasiskraidyti.
Antras dalykas, apie dronus. Aš jų savo akimis nemačiau. Nežinau, ar jie įskrido, bet skaitai informacines priemones ir matau, kas vyksta. Tai kažkas labai juokiasi, bet ar jūs bent įsivaizduojate, kas yra tas karinis dronas, pilnas sprogmenų? Tai yra baisu.
Baisu pagalvoti, kas būtų, jei būtų karas. Ir žinote, kai įlipi į lėktuvą, tu nežinai, ar saugiai pasieksi namus. Ir iš to reikia juoktis, šaipytis? Šiandien gyvename gerai, o už valandos ar minutės nežinia, kas gali būti. Aš pergyvenu dėl karo grėsmės. Šaipykites kiek norite, bet tai yra baisu. Gal normaliai pradėkime mąstyti, kokios gali būti pasekmės. Manes su pašaipomis neveikiate, bet tai parodo jūsų mentalitetą. Neduok Dieve, tų dronų įskristų šimtai. Aš linkiu taikos“, – kalbėjo Jolanta.