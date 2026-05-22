Į išskirtinių suknelių kolekcijos pristatymą plūdo žinomi svečiai

Į teatralizuotą mados renginį atvyko stilistai Viktorija Šaulytė ir Joringis Šatas, televizijos laidų vedėjos Rūta Lapė, Keitė Arai, socialinių tinklų žvaigždė Goda Problema, aktorė Lina Bražinskaitė, menininkė Monika Dirsytė, visažistė Justina Gafaro, fotografė Reda Mickevičiūtė, atlikėjas Norbertas Liatkovskis ir kt.
„Divine“ – tai kolekcija apie moters didingumą, moterišką jėgą ir nepaprastą žavesį. Ji gimė iš susižavėjimo moterimi – kaip joje gali gyventi tiek daug skirtingų energijų: švelnumas, stiprybė, intuicija ir vidinė didybė“, – savo kolekcijos idėją atskleidė Eglė Viliūnaitė.
Kolekcija paremta septyniais moters archetipais: „Nurture“ (motina), „Royal“ (karalienė), „Intuition“ (išmintingoji), „Bloom“ (mergaitė), „Force“ (kovotoja), „Magnificent“ (seksualumas) ir „Divine“ – viską apjungiantis dieviškumas.
Įdomu tai, kad kolekciją demonstravo išskirtinės asmenybės, žinomos moterys: atlikėja, „Lietuvos balso“ finalistė Cleulia Daniel, aktorė ir televizijos laidų vedėja Akvilė Žirgulytė, menininkė Aglaja Ray, operos solistė Ieva Rubinovė, balerina Agnė Steponkevičiūtė, profesionali fechtuotoja Anastasija Pylinova. Finalinį „Divine“ modelį pristatė dainininkė ir radijo laidų vedėja Simona Čėsnaitė, išgarsėjusi muzikiniame televizijos projekte „Kelias į žvaigždes“.
Galimybę pristatyti finalinį modelį sutiko su didžiule nuostaba
„Žinią apie galimybę pristatyti finalinę suknelę sutikau su didžiule nuostaba! Śvelniai tariant tikrai net neisivaizdavau, kad galèčiau būti pakviesta tokiam atsakingam renginio akcentui… Greičiausiai daug ką gyvenime galiu numatyti, bet jis mane vis dar sugeba nustebinti“, – šypsodamasi po renginio sakė atlikėja Simona Čėsnaitė.
Po ką tik pasibaigusio televizijos projekto „Muzikinė kaukė“ Simona teigė, jog galėjo tikėtis, jog bus pakviesta padainuoti įvairiuose renginiuose, tačiau, kad sulauks pasiūlymo tapti modeliu – ir dar nuotakos suknelės – net nesapnavusi. Moteris sakė, kad yra labai dėkinga už šią galimybę, ja labai džiaugiasi ir laiko tai didžiuliu įvertinimu.
S. Čėsnaitei buvo patikėtas būtent finalinio kolekcijos modelio, atspindinčio dieviškumą, demonstravimas.
„Jei visa tai, ką įsivaizdavo Eglė, kurdama šią suknelę, jos manymu, galėjau įkūnyti – tuomet tai vienas gražiausių komplimentų ir išsipidymų, kuriuos esu išgyvenusi. Man, regis, kiekviena moteris turi savyje dieviškumo. Tik kartais jis, deja, gali būti kasdienybės išstumtas į antrą planą. Manau, moterys kasdien turi sau priminti ir pasidžiaugti, kad moteriškumas yra super galia!“, – įsitikinusi dainininkė.
Renginyje prisatydama vestuvinę suknelę ji atliko „Eurovizijoje“ išpopuliarėjusią dainą „Voila“, kuri Simonai „Muzikinės kaukės“ projekte atnešė pirmąją pergalę.
„Ši daina man labai artima, nes joje tiek pažeidžiamumo, kuris dėl savo atvirumo tampa didžiule stiprybe. Kaskart atlikdama šį kūrinį tai stipriai išgyvenu. Labai tikiuosi, kad tai pajautė ir mados rengnio svečiai“, – tikisi atlikėja ir radijo laidų vedėja.
Artimiausiu metu S. Čėsnaitė žada pristatyti savo naują dainą. Pasak pašnekovės, labai idomu tai, jog ją irašinėdama pagalvojo, kad ji labai tiktų skambėti per jaunųjų šokį. Ir štai – gavo kvietimą įgyvendinti vestuvinių suknelių pristatymą!
„Tokie gražūs sutapimai, man tik dar kartą patvirtina, jog einu teisingu keliu. Dėl to labai gera, tai drąsina ir įkvepia tik dar labiau savimi pasitikėti savimi, dainuoti ir kurti“, – neslepia dainininkė.
Suknelė gali pažadinti skirtingus moters jausmus bei būsenas
Kiekviena suknelė gimė iš kūrėjos E. Viliūnaitės asmeninių patirčių – motinystės, intuicijos, vidinės stiprybės ar moteriško seksualumo išgyvenimų. Tarkim, archetipas „Force“ iš pirmo žvilgsnio gali būti siejamas su jėga ar kova, tačiau Eglei ši būsena pirmiausiai – apie vidinę ramybę, gebėjimą išlikti tvirtai ir užtikrintai bet kokiose gyvenimo situacijose.
Visa „Divine“ kolekcija atskleidžia moters monumentalumą ir tai, kaip suknelė gali pažadinti skirtingus moters jausmus bei būsenas. Didelį dėmesį autorė skyrė ne tik pačiai kolekcijai, bet ir jos pristatymo patirčiai. Eglei buvo svarbu sukurti ne tradicinį madų šou, o emocinį išgyvenimą, kuriame susijungtų mada, muzika ir teatrališkumas.
„Mada ir vestuvės man visada buvo kur kas daugiau nei tik vaizdas – tai apie jausmą ir vidinę būseną. Mane visuomet žavėjo tai, kaip viena suknelė gali pažadinti moteryje pasitikėjimą savimi, jautrumą, vidinę stiprybę ar net pažeidžiamumą. Kaip kartu su suknele keičiasi jos laikysena, kūno kalba, energija ar net balsas“, – sakė E. Viliūnaitė mados versle besisukanti jau daugiau nei dešimtmetį.
Verslios ir kūrybingos moters iniciatyva įkurti du vestuvinių suknelių salonai Vilniuje ir Kaune; per visus savo veiklos metus E. Viliūnaitė yra aprengusi daugiau nei 3 tūkst. nuotakų. Ilgametė patirtis vestuvių versle ir kūrybiškumas – šiandien natūraliai susijungė. Sukauptos žinios Eglei leido ne tik kurti modelius vizualiai, bet ir puikiai suprasti visus konstrukcinius bei techninius niuansus.
Pasak Eglės, kūryba jai yra odė moters tyrumui, švelnumui, pažeidžiamumui. Kiekviena autorės sukurta suknelė yra išjausta per asmeninę patirtį ir emociją.
Scenoje susitiko kūrybos, muzikos, sporto asmenybės
Savo kūrybos pristatymui Eglė neatsitiktinai pasirinko MO muziejų. Anot kūrėjos, tai – vieta, kuri laužo tradicinio meno ribas ir leidžia į jį pažvelgti šiuolaikiškiau, laisviau, jautriau.
„O moteris man tarsi mūza – savotiška meno forma. Per ją atsiskleidžia emocija, būsena, vidinė jėga, jautrumas ir grožis“, – sakė E. Viliūnaitė.
Štai kodėl pristatant kolekciją norėjosi daugiau nei tradicinio podiumo. Teatrališkumas, muzika ir atmosfera čia tampa visos istorijos dalimi – būdu perteikti skirtingas moters būsenas ir emocijas. O mada – saviraiškos forma, leidžianti atskleisti tai, ką moteris iš tiesų jaučia savyje.
Kolekcijos pristatymui modeliai ir atlikėjai dizainerės buvo pasirinkti itin sąmoningai – ne pagal tradicinį žinomumo kriterijų, bet pagal jų kuriamą energiją, autentiškumą ir profesinį kelią. Ant podiumo ir scenoje susitiko kūrybos, muzikos, scenos meno, sporto pasaulio asmenybės.
Renginyje taip pat buvo ir daugiau meninių elementų – muzikos, judesio bei teatrališkumo interpretacijų, kurios papildė visą kolekcijos atmosferą ir emociją. Tai žmonės, kurie savo srityse jau yra susiformavę kaip stiprios asmenybės, tačiau šiame projekte tapo tam tikrų būsenų įkūnijimu.
Išskirtinį vakarą organizavo renginių planuotoja Vakarė Butkienė. Ji savyje jungia daug skirtingų vaidmenų: yra mama, kūrėja, žmogus su giliu tikėjimo pagrindu. Vakarė rašo giesmes, dalijasi savo dvasinėmis-krikščioniškomis patirtimis, taip pat kuria įvairių formatų renginius ir patirtis – nuo asmeninių švenčių iki didesnių kūrybinių projektų.
Prie didžėjaus pulto stojo Pukuvera (Daumantė Eidukevičiūtė). Elektroninės muzikos pasaulyje, kuriame dažniausiai dominuoja vyrai, Pukuvera išsiskiria itin savita, moteriška energija bei subtiliai keičia nusistovėjusį požiūrį į šią industriją.
Pukuvera yra DJ ir prodiuserė, jau išleidusi autorinius kūrinius „Why We Love“ ir „The Return“. Savo kūryboje ir pasirodymuose Pukuvera apjungia elektronikos, house ir gospel stiliaus elementus, kurie sukūrė atmosferą, organiškai papildžiusią „Divine“ kolekcijos nuotaiką.
