Plinta įrašas su galimai užfiksuotu R. Žemaitaičiu: skriejo magistrale gerokai viršydamas greitį?

2026 m. gegužės 22 d. 18:23
Penktadienį socialiniuose tinkluose išplito vaizdo įrašas, kuriame galimai užfiksuotas „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis, automobiliu „skriejantis“ magistrale Kaunas-Klaipėda.
Vaizdo įrašą savo „Facebook“ paskyroje paviešino ne kartą politiką pergudravęs komunikacijos specialistas Karolis Žukauskas.
Įraše nurodoma, kad politikas esą gerokai viršijo greitį.
„Ech tie Range Rover’iai, ir Puchovičiui, ir Žemaitaičiui vien problemos su jais. Vienas Seimo posėdžių metu su juo į statybas važinėja, kitas, pasirodo, rimtas kelių erelis.

Šiandien apie 15 val. atidūs vairuotojai magistralėje Kaunas-Klaipėda maždaug ties Ariogala ir Baukiais pastebėjo skrendantį R. Žemaitaitį. Jis tuo pačiu metu rankoje browsino telefone (jo automobilis – Range Rover, nr. LFV 377).
Pilietiški žmonės pasivijo ir nufilmavo jį – Seimo narys lėkė 130–140 km/h ten, kur leidžiamas greitis buvo sumažintas iki 90 km/h, o vėliau ir 70 km/h.
Toks greičio viršijimas – garantuotas vairuotojo pažymėjimo atėmimas porai metų, jei tik šiuos įrodymus Lietuvos policija pripažintų, kaip tinkamus.
Bet telefonu nufilmuotų įrodymų teisiškai gali nepakakti, tokiu atveju bent jau jūs visi žinosite, kad Žemaitaitis dar ir tokia forma pavojingas visuomenei yra“, – rašė K. Žukauskas.
