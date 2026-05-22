Prancūziško restorano terasos atidaryme – gausus būrys žinomų veidų

Į smagią šventę susirinko visas būrys gastronomijos mylėtojų, verslo, kultūros ir pramogų pasaulio atstovų: Jogaila Morkūnas, Erica Jennings, Danielius Bunkus, Martynas Tyla ir Neringa Zeleniūtė, Dovilė Filmanavičiūtė, Marija Palaikytė-Franchini, Elena Puidokaitė-Bruzgulienė su vyru Tadu, Urtė Mikelevičiūtė, Agnė ir Simonas Grigaliūnai, Jolanta Smičienė, Rolandas Skaisgirys ir kt.
Restoranas „Saint Malo“ įsikūręs autentiškame klasicizmo laikotarpio pastate, o vidines jo erdves puošia menininko Antano Sutkaus paveikslai. Prie šventės stilistikos prisidėjo ir garsiausias šalies dekoratorius Mantas Petruškevičius.
„Galbūt ne visi žino, jog čia pat veikia ir šampano bei kokteilių baras „Žandarmerija“, kuris vasarą plačiai praveria langus ir susijungia su „Saint Malo“ terasa. Šiltuoju sezonu ši lauko erdvė tampa jaukia vieta neįpareigojančiai bendrauti su bičiuliais, mėgautis austrėmis, užkandžiais ir mėgstamais gėrimais“, – priduria atidarymo renginiu besirūpinanti vandens ir vynų someljė Urtė Mikelevičiūtė.
Mantas Wizard – apie meilę ir tai, ką pasiimtų į negyvenamą salą
Pagrindiniu vasaros terasos atidarymo akcentu tapo prancūziškos virtuvės valgiai, o vakaro žvaigžde tapo austrės, kurios restorane laikomos specialiame baseine su jūros vandeniu – šitaip išlaikomas maksimalus jų šviežumas ir skonis.
Vakaro metu svečiai vaišinosi Bretanės regiono tradiciniais grikių blyneliais – galette, kurios čia buvo kepamos svečių akivaizdoje. Greta jų – ir autentiška raclette stotelė, kurioje lydytas Alpių kalnų sūris buvo patiekiamas su priderintais klasikiniais pagardais: bulvėmis, kumpiais, raugintais agurkais.
Susiję straipsniai
Ypatingu vakaro svečiu tapo iš Provanso atvykęs vyndarys Leonardo De Virgilio, pristatęs šio regiono vynus ir papasakojęs apie pietų Prancūzijos vyndarystės tradicijas. Ne mažiau dėmesio sulaukė ir restorano vyno korta, kuria rūpinasi garsūs Lietuvos vyno ekspertai. Vienas jų – geriausiu 2025-ųjų metų someljė išrinktas Ignatij Semionov.
„Saint Malo“ jau pelnė vienos įdomiausių sostinės gastronominių vietų vardą tarp tų, kurie vertina žuvies patiekalus, austres, kitas jūrų gėrybes ir apskritai autentišką prancūzišką virtuvę.
Restorano meniu – tarsi kulinarinė kelionė po skirtingus Prancūzijos regionus: nuo Bretanės pakrančių iki Provanso, nuo Burgundijos iki Normandijos ar Alpių. Kiekvienas patiekalas čia pasakoja savą istoriją apie regionų tradicijas, išskirtinius produktus ir ilgaamžę prancūziškų skonių kultūrą.
Restorano valgiaraštis kurtas bendradarbiaujant su Prancūzijos gastronomijos pasaulyje puikiai žinomais šefais Noëlle ir David Faure, įvertintais „Michelin“ žvaigždėmis. Charizmatiškasis D. Faure yra pelnęs net legendinio kulinarijos genijaus Joël Robuchon pagarbą – pasakojama, kad garsusis virtuvės meistras jam į kaktą įspaudė bučinį, kaip ypatingą pripažinimo ženklą už kulinarinius pasiekimus.
Regis, šią vasarą Vilnius turės naują vietą, kurioje skambės šampano taurės, bus gliaudomos austrės ir bent trumpam bus galima pasijusti tarsi Prancūzijos Rivjeroje.
restoranasatidarymasPrancūzija
Rodyti daugiau žymių