Tarptautinio mados seminaro pranešėjai – Agnė Kuzmickaitė ir „Feeric Fashion Week“ lyderiai

Daugiau nei du dešimtmečius vykstantis tarptautinis mados šou „Apkalbos 2026“ šiemet plečia savo programą ir gegužės 27 dieną kviečia į nemokamą tarptautinį seminarą, kuris taps įžanga į vieną ryškiausių mados renginių Kaune.
Dar prieš podiumo šviesas ir kolekcijų pristatymus seminaro dalyviai bus kviečiami išgirsti idėjas, šiandien keičiančias mados industriją iš pagrindų. Menas, tvarumas, kultūrinis identitetas, kūrėjo vaidmuo bei dirbtinio intelekto integracija – temos, kurios šiandien formuoja pasaulinį mados lauką.
Nemokamą seminarą organizuoja Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakultetas, o viena pagrindinių šio renginio sumanytojų – drabužių dizainerė, Kauno kolegijos dėstytoja Milda Grikšaitė, aktyviai prisidedanti prie „Apkalbos 2026“ programos formavimo ir tarptautinių kūrybinių bendradarbiavimų vystymo.
M. Metlovaitė – apie nerealius žvaigždžių įnorius, apkalbas ir meilę
Renginys vyks gegužės 27 dieną, Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakultete. Organizatoriai pabrėžia, kad dalyvauti seminare galės visi besidomintys mada, tačiau būtina išankstinė registracija. Seminaro metu pranešimus skaitys net penki mados, meno ir kūrybinių industrijų profesionalai iš Lietuvos ir užsienio.
Renginį pradės mados dizainerė, teatro kostiumų dailininkė ir menotyros mokslų daktarė Agnė Kuzmickaitė. Viena ryškiausių Lietuvos mados kūrėjų seminare pristatys pranešimą „Nuo simbolio iki mados prekės ženklo: drugelio fenomenas“, kuriame kalbės apie vizualinio simbolio virsmą atpažįstama kūrybine tapatybe.
Susiję straipsniai
Dizainerės darbus yra įsigijęs Nacionalinis dailės muziejus, kūryba pristatoma tarptautinėse mados savaitėse, publikuojama garsiausiuose mados leidiniuose: „Vogue“, „L’Officiel“, „Marie Claire“ ir „Numero Berlin“, o jos kurtus drabužius yra vilkėjusios tokios pasaulinio lygio žvaigždės kaip Rita Ora, Noah Cyrus bei Sabrina Carpenter.
Vėliau pranešimą „Mados sąvoka: kūrėjo paskirtis ir ar mada gali būti ir menas?“ skaitys tarpdisciplininis menininkas ir mados dizaineris Lukas Svirplys. Kūrėjas savo darbuose tyrinėja žmogaus santykį su aplinka, laiku ir atmintimi, o jo kūryba pasižymi jautria simbolika bei konceptualumu. Seminaro metu L. Svirplys kvies diskutuoti apie mados ir meno santykį bei kūrėjo vaidmenį šiuolaikinėje kultūroje.
Pranešime „Mada, turinti stuburą“ drabužių dizaineris dr. Kęstutis Lekeckas per savo kolekcijų prizmę kalbės apie vyriškumo paieškas šiuolaikiniame pasaulyje, tradicijų, modernaus siuvimo, tvarumo ir mados tendencijų santykį, lietuvišką identitetą bei madą ne tik kaip estetinę išraišką, bet kaip vertybinę laikyseną.
Jo kūryboje susijungia klasikinio silueto estetika ir sąmoningo vartojimo idėjos, o naujausia kolekcija „Error of Perfection“ šių metų kovą Bankoke vykusiame „International Design Award“ renginyje buvo išrinkta geriausiu metų dizainu.
Ypatingas seminaro akcentas – svečiai iš Rumunijos, vienos ryškiausių tarptautinės mados platformos „Feeric Fashion Week“ atstovai Mitichi Preda ir Landiana Cerciu. „Feeric Fashion Week“ šiandien minima tarp dešimties svarbiausių mados savaičių pasaulyje ir garsėja inovatyviu požiūriu į madą, jaunųjų talentų ugdymą bei kūrybinių industrijų ir technologijų jungtimis.
Daugiau nei du dešimtmečius „Feeric Fashion Week“ prezidento pareigas einantis Mitichi Preda yra vienas ryškiausių strateginių mados lyderių regione. Jis aktyviai prisideda prie jaunųjų dizainerių ugdymo, tvarios mados iniciatyvų ir skaitmeninės transformacijos mados industrijoje. Tuo tarpu „Feeric Fashion Week“ viceprezidentė Landiana Cerciu yra žurnalo „Modic“ vyriausioji redaktorė, kūrybinių platformų iniciatorė ir aktyvi tvarios bei sąmoningos mados ambasadorė.
Seminaro metu svečiai anglų kalba skaitys pranešimą „Dirbtinio intelekto integracija: mados verslo permąstymas“, kuriame aptars, kaip dirbtinis intelektas keičia šiandienos mados industriją – nuo kūrybinių procesų ir komunikacijos iki verslo modelių bei auditorijų pasiekimo.
Po pranešimų dalyvių lauks diskusijos, neformalūs pokalbiai bei vaišės. Organizatorių teigimu, seminaras skirtas ne tik mados profesionalams ar studentams, bet ir visiems, kurie madą mato kaip kultūros, verslo, inovacijų ir saviraiškos formą.
Tarptautinis seminaras taps pirmąja „Apkalbos 2026“ programos dalimi ir įves į gegužės 28 dieną vyksiantį tarptautinį mados šou, kuriame savo kolekcijas pristatys jaunieji bei jau pripažinti dizaineriai iš Lietuvos, Latvijos ir Suomijos.
MadaseminarasAgnė Kuzmickaitė
Rodyti daugiau žymių