Tituluota gražuolė Samanta Pancerevaitė įspūdingai atšventė savo jubiliejų: dėmesį kaustė raudona suknelė

Įspūdingą šventė buvo surengta Londone įsikūrusiame italų restorane „Osteria by Bocconcino“.
Samanta sveikino artimiausi draugai, o pati jubilietaė atrodė įspūdingai: puošėsi ilga žemę siekiančią raudona suknele, prie kurios priderino šukuoseną ir ryškų makiažą.
Nuotraukomis ji pasidalijo instagrame.
„30. Pirma dalis.
Kokia nepamirštama šventė. Jaučiuosi nepaprastai laiminga būdama apsupta tiek daug nuostabių sielų – savo brangių draugų ir šeimos, kurie atvyko iš įvairiausių pasaulio kampelių tam, kad kartu su manimi atšvęstų šį naują mano gyvenimo etapą.
Savo kalboje išsakiau norą ne tik sau, bet ir kiekvienam žmogui, sėdinčiam prie to stalo: gyventi pilnavertiškai kiekvieną dieną, tarsi rytojus nebūtų pažadėtas. Juoktis garsiau, mylėti giliau, rizikuoti, kurti prisiminimus ir niekada neatidėlioti laimės.
Ir galbūt ši dalis buvo ypač skirta man pačiai... Niekada nešvaistykite savo brangaus laiko, energijos ar meilės žmonėms, kurie to nuoširdžiai nevertina arba kurie net nepaimtų jūsų už rankos eidami kartu per gyvenimą.
Dar tiek daug laukia ateityje... Tačiau šiandien iš tiesų jaučiuosi turtingiausias žmogus pasaulyje vien todėl, kad mane supa tokie neįtikėtini žmonės“, – rašė ji.