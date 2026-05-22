Vilniuje prasidėjo išskirtinis renginys: jame – Holivudo žvaigždės ir įspūdingi pasirodymai

Šių metų pagrindiniai renginio svečiai – Christopheris Judge’as, puikiai žinomas dėl Teal’co vaidmens seriale „Žvaigždžių vartai SG-1“ (angl. Stargate SG-1) ir Krato vaidmens žaidime „God of War“, Markas Pellegrino, pasaulinei auditorijai pažįstamas kaip Liuciferis seriale „Išrinktieji“ (angl. Supernatural) ir Jacobas seriale „Dingę“ (angl. Lost), bei DJ Quallsas, kuris atliko vaidmenis serialuose „Supernatural“, „Breaking Bad“, filme „Road Trip“ ir kituose tarptautiniu mastu pripažintuose projektuose.
Festivalio metu gerbėjai galės susitikti su jais ir kitais svečiais fotografijų ir autografų sesijose bei išvysti juos diskusijose.
Svarbi šių metų festivalio dalis – „Baltic Gaming Expo“, viena didžiausių žaidimų industriją pristatančių ekspozicijų regione, kasmet suburianti esporto, žaidimų bendruomenes bei didžiausius technologijų prekės ženklus.
Šiemet programoje numatyti devyni turnyrai, kuriuose bus žaidžiami: „League of Legends“, „Counter-Strike 2“ ir „Street Fighter 6“, o juose dalyvauja komandos iš viso pasaulio.
„Comic Con Baltics“ titulinis rėmėjas „Samsung“ festivalį palaiko jau kelerius metus. Ši partnerystė atspindi sparčiai regione augantį susidomėjimą žaidimais, skaitmeninėmis pramogomis ir naujos kartos žiūrėjimo patirtimis.
Šiemet festivalyje lankosi ir „Samsung“ pasaulinės komandos atstovai, kurie susitinka su renginio lankytojais bei pristato žaidimams ir patyriminėms pramogoms skirtas technologijas.
„Žaidimų industrija – tapusi viena dinamiškiausių erdvių, kur susitinka technologijos, kūrybiškumas ir skirtingos bendruomenės.
„Samsung“ bendradarbiavimas su „Comic Con Baltics“ yra natūrali mūsų įsipareigojimo žaidimų bendruomenei tąsa. Didžiuojamės galėdami prisidėti prie renginio, kuris vienu metu suburia žaidimų kūrėjus, žaidimų entuziastus ir profesionalius žaidėjus. Mums tai puiki proga parodyti ir leisti išbandyti technologijas, skirtas tokiam gyvenimo būdui.
Nuo didelių techninių pajėgumų reikalaujančių žaidimų su „Galaxy S26 Ultra“, turinčiu galingiausią kada nors „Galaxy“ įrenginyje naudotą procesorių ir pažangią aušinimo sistemą, iki OLED televizorių, užtikrinančių ryškias spalvas, sodrią juodą spalvą ir tobulą atnaujinimo dažnį greitiems žaidimams.
Kompiuterinių žaidimų mėgėjai taip pat kviečiami išbandyti naujausius „Odyssey“ monitorius, įskaitant pirmąjį industrijoje 6K modelį. Visa tai galima išbandyti „Samsung“ stende, dalyvaujant specialiuose turnyruose ir visoje „Gaming Expo“ erdvėje“, – sako Seung-Jin Kang, „Samsung Electronics Baltics“ prezidentas.
Nedaug šalių pastaraisiais metais taip ryškiai formavo šiuolaikinę populiariąją kultūrą kaip Pietų Korėja. Nuo pasaulinio K-pop ir Korėjos kino pakilimo iki vis didėjančios Korėjos įkvėptos estetikos įtakos cosplay bendruomenėms – Pietų Korėjos kultūra tapo reikšminga kūrybine jėga jaunajai auditorijai visoje Europoje. Korėjos Respublikos ambasadoriaus Lietuvoje Joyoungo Jeono dalyvavimas „Comic Con Baltics 2026 sponsored by Samsung“ renginyje atspindi šį stiprėjantį kultūrinį ryšį.
Šių metų K-pop šokių konkursas pritraukė 141 šokėją iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Švedijos, Suomijos ir Ukrainos, o cosplay konkurse dalyvauja 134 dalyviai iš viso regiono. Tai aiškiai rodo Korėjos populiariosios kultūros aktualumą Baltijos šalyse bei už jų ribų.
„Pietų Korėją ir Lietuvą skiria tūkstančiai kilometrų, tačiau tokie renginiai kaip „Comic Con Baltics“ primena, kad kultūra sienų nepripažįsta, – sako Korėjos Respublikos ambasadorius Lietuvoje Joyoung Jeon. – Jaunų žmonių visose Baltijos šalyse atsidavimas ir aistra K-pop, cosplay bei iš Korėjos kilusioms istorijoms yra išties įspūdingi ir labai jaudinantys. Man didelė garbė tai pamatyti iš arti.“
Trijų dienų programoje lankytojų taip pat laukia susitikimai, autografai ir fotosesijos su tarptautiniu mastu pripažintais svečiais, tarp kurių – Christopheris Judge’as, Markas Pellegrino, DJ Quallsas, Nathanas Kressas bei balso aktoriai iš „Red Dead Redemption 2“, „Baldur’s Gate 3“ ir „Split Fiction“.
Festivalyje taip pat vyks tarptautinis „McDonald’s“ pristatomas cosplay ir K-pop šokių konkursas, kurį vertins Europos profesionalų komisija. Speciali Autorių zona, kurioje dalyvaus fantastikos rašytojai Alwyn Hamilton, Adrienne Young ir Laini Taylor, „Meet Lithuanian Film Industry“ programa bei Šeimos erdvė jaunesniems lankytojams.
Festivalis LITEXPO parodų centre Vilniuje tęsis iki gegužės 24 d. Renginį iš dalies finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė.