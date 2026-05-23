I. Bareikienė trankiai atšventė 40-metį Vilniuje: ošė ir K. Zvonkuvienė, ir R. Ščiogolevaitė

Šis renginys ir susitikimas buvo išskirtinis – Indrė Bareikienė scenoje pasirodė ne viena, o su būriu garsių savo draugių. Vakaro siurprizu tapo žinomos moterys – Rūta Ščiogolevaitė, Katažina Zvonkuvienė bei Gabija Lokytė. Jos ne tik palaikė Indrę šia ypatinga 40-mečio proga, bet ir įnešė muzikinio šurmulio. Viešnios liko visiškai pakerėtos, kai Indrė kartu su Katažina scenoje gyvai pristatė ir kartu uždainavo visiškai naują, bendrą dainą.
Kūrinį, kurį specialiai Indrei ir Katažinai parašė Deivydas Zvonkus, vakaro šeimininkė pristatė su didžiuliu jauduliu: „Ši nuostabi daina pasako, kad nuo šiol viskas bude kitaip. Tai kūrinys apie naują lapą, naują etapą, naują virsmą ir, žinoma, apie tą tikrą moterišką draugystę bei išgyvenimus. Joje sutelpa viskas, ką patyrė Katažina ir kokiame gyvenimo etape dabar esu aš pati. Mes kartu viską išgyvename ir palaikome viena kitą ne tik gyvenime, bet ir ant scenos. Neabejoju, kad mūsų sekėjoms bei klausytojos tikrai surezonuos ir pagaus šį bendrą „vaibą“.“
Tačiau tai nebuvo vienintelė muzikinė staigmena – Vilniuje garsiai nuskambėjo ir naujasis pačios Indrės solinis kūrinys „Drama“. Ši daina, kuri jau grojo ir per radiją, pirmą kartą gyvai buvo pristatyta turo starto metu Kaune, o dabar akimirksniu išjudino ir sostinės publiką. Žinomų kūrinių akordai, naujosios premjeros ir neįtikėtina energija privertė sausakimšą salę pakilti iš savo vietų ir dainuoti kartu.
Sausakimšoje erdvėje susibūrusios moterys mėgavosi vakaru, kuriame persipynė firminis Indrės humoras ir itin atviros, nuoširdžios gyvenimiškos išpažintys. Pasak Indrės, šis jubiliejinis turas jai yra proga ne tik atšvęsti artėjantį gimtadienį, bet ir dar kartą priminti moterims apie tai, kaip svarbu rasti laiko sau bei tiesiog pabūti bendrystėje.
„Sostinės moterų energija ir palaikymas buvo kažkas nerealaus! Man gera matyti, kaip jos čia atsipalaiduoja, juokiasi kartu iš tų pačių situacijų, palieka visus kasdienius rūpesčius už durų ir tiesiog leidžia sau švęsti gyvenimą. Tas bendrumo jausmas, kai visa salė juokiasi išvien ir kartu traukia dainų žodžius, ir yra didžiausia šio turo prasmė“, – po renginio Vilniuje įspūdžiais dalinosi I. Bareikienė.
Viena pagrindinių vakaro ašių, be kurios neįsivaizduojami Indrės renginiai, vėl tapo dovanos. Pati vakaro jubiliatė atviravo, kad lepinti kitus jai yra didžiausias malonumas, o galimybė dovanoti – geriausia dovana jai pačiai.
„Matyti laimingas moterų akis ir žinoti, kad šis susitikimas joms tapo maža švente kasdienybės sūkuryje, yra mano pagrindinis variklis“, – sakė ji.
Po triumfo Kaune ir Vilniuje, jubiliejinis turas nesustoja. „Mano tikslas – kad tas geras jausmas pasiektų kuo daugiau moterų“, – pabrėžė Indrė. Visos pajėgos dabar nukreiptos į ateinantį finalinį etapą Klaipėdoje, kur pajūrio moterų laukia ne mažiau nuoširdūs pokalbiai, juokas ir ta ypatinga energija, kurios įkrovos užteks ilgam.
Organizatoriai išduoda, kad turo pabaigai Klaipėdoje Indrė ruošia dar daugiau visiškai netikėtų staigmenų ir siurprizų, kuriais sieks skambiai užbaigti šį jubiliejinį turą.
