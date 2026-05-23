Į Kauną skridęs Orijus Gasanovas tapo neįtikėtinos situacijos liudininku: „Jai buvo šokas“

Iš Neapolio į Kauną skridęs žinomas vyras stebėjo, kaip mergina pasimetė patekusi ne į tą orlaivį.
Plačiau apie tai jis papasakojo socialiniuose tinkluose.
„Papuolė ne į tą lėktuvą. Ji visai neplanavo skristi į Kauną. Galvojau, kad taip nutinka tik super retai. Skaičiau apie tokius pavienius atvejus kažkur pasaulyje, bet negalvojau, kad ir pats tapsiu šitos nesąmonės liudininku.
Lėktuve Neapolis (Italija) – Kaunas (Lietuva), pigiųjų avialinijų „Ryanair“ skrydyje – užsienietė mergina, kuri nei girdėjo apie Kauną, nei skristi į jį planavo. Į lėktuvą įlipau vienas iš paskutiniųjų, mano vieta 17F prie lango, avarinėje eilėje. Ir kaip tik tuo metu, kai sėduosi – tiesiai už manęs dviejų merginų ginčas – kuriai iš jų priklauso 18F vieta.
Abi turi bilietus su šita vieta, todėl įsikiša stiuardesė. Ir tada paaiškėja, kad jos bilietas iš Neapolio į Barseloną (Ispanija).
Jai šokas, ji nesupranta kas tas Kaunas, ir kaip taip gali būti, kaip ji atsidūrė šitame lėktuve. Ji ima klausti visų aplinkui, kur jie skrenda, tikėdamasi, kad kažkas dar į Barseloną, bet gi ne – niekas į Barseloną, visi į Kauną.
Keleivė baisiai sutrikusi (o kaip kitaip gali būti), prašosi išlaipinama. Ieško savo rankinio bagažo, ne taip lengva viską susirinkti. Stiuardesės jai padeda. Ji skubiai pasišalina iš kilti jau pasiruošusio lėktuvo.
Ir toji mergina ir visas lėktuvas šoke – kaip taip gali būti, kaip ji čia pateko?! Juk oro uosto sistemos tikrina, juk darbuotojai tikrina. Tik kažkaip ne iki galo gerai sutikrina.
Ne veltui tos avialinijos „Ryanair“ kiekvieno skrydžio pradžioje, prieš pakilimą per garsiakalbius skelbia: „jeigu jūs skrendate ne į xxx – prašome pranešti lėktuvo įgulai“. Apie šitą atvejį nebuvo jokių oficialių pranešimų, galima tik spėlioti kaip dažnai nutinka tokia painiava.
Todėl būkite dėmesingi, žiūrėkite kur lipate, galite nuskristi ne ten kur planavote, pasirodo. Susipainioti nėra jau taip sudėtinga“, – kurioziška situacija dalijosi Orijus.
