Sergejus Maslobojevas paviešino jautrius kadrus iš Vilniaus gimdymo namų

Meilė tvyro ore! Laimingas S. Maslobojevas šia proga paviešino laimės kupinas akimirkas iš Vilniaus gimdymo namų ir Santai, bei mažyliui Radan skyrė jautrius žodžius.
„Šiandien mano gimtadienis. Bet gyvenimas man padovanojo dovaną, kurios net nesapnavau. Šiandien Santa pagimdė mūsų sūnų – Radan Aleksandar Maslobojev. Negaliu žodžiais apsakyti, ką jaučiu. Esu be galo dėkingas gyvenimui, likimui ir Visatai už šią akimirką.
Ir begalinė pagarba bei meilė Santai. Šiandien pagaliau ji tapo MAMA. Didžiuojuosi tavimi mažute! Mačiau ją gimdymo metu ir eilinį kartą isitikinau – moterys tuo momentu yra kur kas daugiau nei stiprios. Tai kažkas, ko žodžiais nenupasakosi.
Vyrai ringe kartais galvoja, kad yra kieti... o tada pamatai tai ir tiesiog tyliai bei pagarbiai nusilenki. Ačiū visiems, kurie šiandien skambinote, rašėte ir siuntėte šilčiausius sveikinimus.
Labai jaučiu ir vertinu kiekvieną žodį. O dabar aš OUT. Šiandien jokių paskubų, jokių reikalų ir jokio triukšmo. Tik mes trise palatoje – kukliai, ramiai ir be galo laimingi“, – džiaugėsi Sergejus.
