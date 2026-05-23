Žinomi svečiai rinkosi į Valdovų kiemą: atšventė Agnios ir Pauliaus Grigų dukros krikštynas

Mergaitei, kurios gyvenimas jau dabar simboliškai sujungia Los Andželą ir Vilnių, suteiktas šv. Faustinos krikšto vardas, o pati ceremonija įvyko istoriniu miestui metu – Pasaulinio apaštalinio Gailestingumo kongreso išvakarėse.
Andreos krikšto tėvais tapo artimi šeimos bičiuliai: kino režisierė Giedrė Žickytė bei ambasadorius Eitvydas Bajarūnas – žmonės, kurių gyvenimus taip pat vienija kūryba, vertybės ir ryšys su Lietuva.
Koplyčia, išpuošta šv. Faustinos mylimiausiomis gėlėmis lelijomis, kūrė tyrą ir iškilmingą atmosferą.
Ceremonijos metu susirinkusiųjų širdis palietė Lietuvos operos primadonos Nomedos Kazlaus atliekami kūriniai „Panis Angelicus“ ir „Amazing Grace“, o vargonais grojo Katedros vargonininkas Rimvydas Mitkus.
Agnia GrigasGintaras GrušasPaulius Grigas
