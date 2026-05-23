Žinomi svečiai rinkosi į Valdovų kiemą: atšventė Agnios ir Pauliaus Grigų dukros krikštynas

2026 m. gegužės 23 d. 14:03
Lrytas.lt
Vasarą primenantį šeštadienį Vilniaus Arkikatedros bazilikos šv. Kazimiero koplyčioje arkivyskupas Gintaras Grušas pakrikštijo lietuvių kilmės JAV mokslininkės, geopolitikos ekspertės Agnios Grigas (46 m.) ir statybų bendrovės KRS vadovo Pauliaus Grigas (50 m.) dukrą Andreą (3 m.). Po jautrios ceremonijos svečiai buvo pakviesti į Valdovų rūmų lauko kavinę. Ten, kur istorija ir dabartis sėdi prie vieno stalo.
Mergaitei, kurios gyvenimas jau dabar simboliškai sujungia Los Andželą ir Vilnių, suteiktas šv. Faustinos krikšto vardas, o pati ceremonija įvyko istoriniu miestui metu – Pasaulinio apaštalinio Gailestingumo kongreso išvakarėse.
Andreos krikšto tėvais tapo artimi šeimos bičiuliai: kino režisierė Giedrė Žickytė bei ambasadorius Eitvydas Bajarūnas – žmonės, kurių gyvenimus taip pat vienija kūryba, vertybės ir ryšys su Lietuva.
Koplyčia, išpuošta šv. Faustinos mylimiausiomis gėlėmis lelijomis, kūrė tyrą ir iškilmingą atmosferą. 
Ceremonijos metu susirinkusiųjų širdis palietė Lietuvos operos primadonos Nomedos Kazlaus atliekami kūriniai „Panis Angelicus“ ir „Amazing Grace“, o vargonais grojo Katedros vargonininkas Rimvydas Mitkus.
