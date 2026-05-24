Dariaus Kasparaičio žmona pranešė apie didelius pokyčius: pardavė pasakiškus vaikystės namus Kaune

Naujienų portalui Lrytas D. Kasparaitė sakė, kad šie namai buvo jos močiutės. Dabar, pasikeitus gyvenimo aplinkybės, ištekėjus ir užauginus vaikus, teko keisti ir gyvenamąją vietą. Daiva atvira: jos laukia naujas gyvenimas ir nauji namai.
„Pamaniau, kad pusė gyvenimo pragyvenau vienoje vietoje. Ir nedaviau sua šanso turėti namus kitur ir kitaip.
Taip jau gavosi, kad kai ištekėjau, atsikrausčiau į vyro namus Elektrėnuose. Ir tai – laikinai, kol laukiame dokumentų gyventi Amerikoje. Man patinka gyvenimas čia: gamta, esame šalia miško, ryte čiulba paukščiai. Visada viduje svajojau pagyventi gamtos apsuptyje. Kasdien važinėju į Kauną dirbti, bet tai to verta. Dabar čia yra mūsų namai, tačiau – ne paskutiniai. Rytojus tik žino, kaip atrodys mūsų nauji namai už Atlanto“, – Lrytas sakė Daiva.
Instagrame D. Kasparaitė paviešino vaizdo įrašą iš jau parduotų namų ir parašė savo mintis apie juos.
„Pardaviau namus. Ir atrodo, kad šiais metais mano gyvenimas nusprendė ne šiaip pasikeisti, o persirašyti iš naujo. Spėjau ištekėti, pakeisti pavardę, pakeisti gyvenimo kryptį… ir dabar atsisveikinti su vieta, kurioje liko pusė mano gyvenimo. Šituose namuose augau aš. Vėliau čia augo mano vaikai.
Čia skambėjo muzika, buvo puošiamos eglutės, juokas aidėjo per kambarius, virtuvėje maišėsi maisto kvapai, o kieme vyko mažos, bet labai tikros gyvenimo istorijos. Čia buvo visko. Ir švenčių, ir ašarų. Ir chaoso, ir tylos. Ir tų paprastų dienų, kurios tada atrodė eilinės, o šiandien suprantu — jos buvo pačios brangiausios. Jame aš pragyvenau pusę savo gyvenimo.
Čia liko mano vaikystė, mano vaikų vaikystė, mano mamos balsas, mūsų juokas, mūsų kasdienybė. Dabar uždarau šį skyrių. Ne todėl, kad jis nebesvarbus. O todėl, kad atėjo laikas eiti toliau.
Manęs laukia nauji namai, naujos sienos, nauji kvapai, nauji rytai ir dar daug akimirkų, kurias reikės susikurti iš naujo. Tad sekite mano kelią. Parodysiu, kaip atrodo gyvenimas po didelio „paleidžiu“, – rašė ji.
Naujienų portalas Lrytas primena, Kad Darius ir Daiva susituokė šių metų pradžioje. Visai neseniai jiedu grįžo iš medaus mėnesio Tailande.
