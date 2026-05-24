Inga Stumbrienė parodė kardinaliai pasikeitusią vyriausią dukrą ir sulaukė internautų vertinimo

Sūnus Viljamą (2 m.) ir Gabrielių (16 m.) auginanti pora vis pasidžiaugia savo šeimos ypatingomis progomis. Šį kartą – užaugusi vyresnėlė ir visai kitokia, nei ją įprasta matyti.
I. Stumbrienė su savo 88,6 tūkstančiais sekėjų pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame E. Stumbraitė – tarytum tikra princesė, rankose laikanti saldų tortą.
Estela pozuoja pasipuošusi spindinčia trumpa suknele, o prie jos priderinusi ir blizgančius aukštakulnius. Subtilus makiažas tik dar labiau atskleidė Estelos veido bruožus.
Laiminga mama sveikino dukrą su gimtadieniu.
„Estelai šiandien 20! Mūsų meilė, grožis, džiaugsmas ir begalinis pasididžiavimas. Esame labai laimingi turėdami tokią nuostabią dukrytę“, – brūkštelėjo ji.
Sekėjai žavėjosi Estela – ji atrodo puikiai.
„Tikras modelis“, „nuostabi mergina“, „labai graži ir talentinga“, „vau“, – žavėjosi komentatoriai.