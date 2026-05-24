Jie susitaikė? Po skyrybų OG Version paviešino nuotrauką su Karolina Meschino

Dukrą Isabelle (5 m.) auginanti pora – pykstasi ir taikosi viešai, tačiau atrodo, kad visos negandos – praeityje.
Porą jau galima išvysti kartu ir renginiuose, o dabar, po visų pykčių ir apdainuotų dramų, OG Version paviešino pirmą bendrą nuotrauką su Karolina.
Dominykas pasidalijo akimirka, kurioje jiedu įamžinti „Žalgiris X Broken Planet“ – POP-UP renginyje. Šalia K. Meschino ir OG Version pozavo „Broken Planet“ savininkė Indrė Narbutaitė ir Lukas Žvikas.
„Pagal jūsų norus mes ir gangas vėl čia“, – rašė OG Version.
Naujienų portalas Lrytas primena, kad K. Meschino per Moters dieną, Kovo 8-ąją, buvo pranešusi apie skyrybas.
„Žodžiai keliauja greičiau ir lengviau nei sprendimai. Visi mes norime „laimėti“: didžiuotis pasiekimais, dienomis be dėmių ir santykiais be ašarų ir suklupimų. Bet gyvenimas yra ne apie pergales, o apie patį gyvenimą, kuris tęsiasi, nepaisant nieko. Mes su Dominyku nebegyvename kartu.
Tačiau, mudviejų gyvenimo tąsa yra mūsų dukra, ir jos labui visų jus prašau susilaikyti nuo viešų vertinimų ar teisimo. Tai, kas atsiduria viešoje erdvėje, niekur nebedingsta, o atsiriboti nuo piktų žodžių nelengva. Nenorime, kad Isabellei reikėtų nešti naštą, kuri nėra ir negali būti jos. Mylėkim vieni kitus. Ačiū už jūsų palaikymą ir supratimą“, – rašė ji.