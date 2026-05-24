Nijolė Pareigytė parodė savo lauko virtuvę ir išliejo pyktį meistrams: „Viskas išpuvę“

Praėjusią savaitę Nijolė savo instagramo sekėjams liejo širdį dėl neprigijusių brangių augalų. Atkasusi jau prigijusi veją, Nijolė išvydo, kad taip žadėto ir už tai sumokėto sijoto juodžemio jos namų kieme – labai mažai. Apie tai galite skaityti čia.
Tačiau ties tuo jos naujų namų apžvalga nesibaigė.
Saulėtą gegužės sekmadienio dieną žinoma moteris savo 172 tūkstančiams sekėjų parodė lauko virtuvę, kurią pagamino „Medma.wood“. Nijolė neslėpė pasipiktinimo – stalčiai tvarkingai neatsidaro. N. Pariegytė-Rukaitienė įsitikinusi – tai reikia viešinti. Minėtos įmonės prašo grąžinti sumokėtus pinigus.
„Jei jau šiandien kalbam apie kokybę, tai pažiūrėkite į mano lauko virtuvę. Aivarai, kaip tau? Ir nekelia žmogus ragelio. Viskas išpuvę, stalčiai tai atsidaro, tai neatsidaro. Žodžiu, tragedija. Niekas neatsidaro.
Tai gal tu atvaiuok ir išsivežk tą savo meno kūrinį. Gal kažkas man greitai sukonstruos naują lauko virtuvę. Nežinau, kodėl taip žmonės daro. Būtų gerai, kad atsilieptum, nes kuo toliau, tuo virtuvė griūva labiau“, – kalbėjo ji.