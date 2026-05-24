Teismas išnagrinėjo Nijolės Jagelavičienės skundą dėl draudimo platinti dukters tekstus

Trijų teisėjų kolegija civilinę bylą išnagrinėjo rašytinio proceso tvarka trečiadienį, šalims nedalyvaujant.
„Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo šią civilinę bylą, sprendimas bus skelbiamas birželio 17 d.“, – Eltai teigė teismo pirmininko tarnybos atstovė ryšiams su visuomene Tautvilė Merkevičiūtė.
Teismo sprendimas taip pat bus skelbiamas rašytinio proceso tvarka, nerengiant žodinio posėdžio.
Susiję straipsniai
Kasaciniu skundu prašoma panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2025 m. gruodžio 30 d. sprendimą ir palikti nepakeistą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2025 m. birželio 19 d. sprendimą, taip pat priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.
Jau keletą metų teismuose nagrinėjama civilinė byla. Joje mirusios stilistės mažametis sūnus, atstovaujamas atstovo pagal įstatymą tėvo Manto Volkaus, pateikė ieškinį dėl uždraudimo atsakovei, N. Jagelavičienės mažajai bendrijai „Tikėk ir veik“ atlikti neteisėtus veiksmus, sukeliančius realią žalos padarymo grėsmę.
Vaiko tėvas M. Volkus kreipėsi į teismus, kai N. Jagelavičienės įsteigta mažoji bendrija „Tikėk ir veik“ ėmė leisti darbo knygas-kalendorius su jos mirusios dukros eskizais bei mintimis.
Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas uždrausti atsakovei komercinėje veikloje atgaminti, naudoti, platinti ir bet kokia forma ir būdu daryti viešai prieinamus A. Jagelavičiūtės meno kūrinius, tekstus ir kitą kūrybą. Anot ieškovo, jis paveldėjo mamos palikimą, įskaitant ir autorines teises, todėl bet kokie su jos kūryba susiję veiksmai gali būti atliekami tik turint jo sutikimą ir sąžiningai ieškovui atlyginant.
Teismams buvo skundžiamasi, kad A. Jagelavičiūtės mama be sutikimo viešai platina dukters meno kūrinius – tekstus, eskizus, kitą kūrybą, o nuo 2023 m. rugpjūčio 17 d. pradėjo prekiauti dukters kurtomis darbo knygomis, kuriose pateikiami tekstai, piešiniai, eskizai, tačiau gaunamos pajamos neskiriamos sūnui už jo mamos autorių teisių naudojimą.
Pernai gruodžio pabaigoje Vilniaus apygardos teismo trijų teisėjų kolegija nusprendė apeliacinį skundą tenkinti – ankstesnį Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą. Nuspręsta ieškovo ieškinį tenkinti ir uždrausti atsakovei „Tikėk ir veik“ komercinėje veikloje naudoti A. Jagelavičiūtės autorinius darbus – jos sukurtas iliustracijas, paveikslus ir tekstus, įskaitant, bet neapsiribojant kūrinių atgaminimu, išleidimu, platinimu, padarymu viešai prieinamais.
Ieškovui iš N. Jagelavičienės mažosios bendrijos buvo priteista beveik 12 tūkst. eurų bylinėjimosi išlaidoms atlyginti.
Šis Vilniaus apygardos teismo sprendimas įsiteisėjo nuo jo priėmimo dienos.
ELTA primena, kad jaunystėje dalyvavimu pirmajame realybės šou „Akvariumas“ išgarsėjusi stilistė A. Jagelavičiūtė mirė 2022 m. gruodį nuo plaučių uždegimo komplikacijų. Jai buvo 42-eji.