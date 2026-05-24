ŽmonėsVeidai ir vardai

Vytenis Partikas išgyvena širdį veriančią netektį

2026 m. gegužės 24 d. 11:16
Lrytas.lt
Žinomas stilistas ir dainininkas Vytenis Partikas pranešė liūdną žinią. Mirė jo mama. 
Instagrame pasidalijęs bendra nuotrauka, Vytenis skyrė jautrius žodžius savo brangiausiam žmogui.
„Tiesiog... aš nebeturiu žodžių. Mano širdis sudužo į šipulius. Skausmas – neapsakomas. Net sunku suvokti ir suprasti, kodėl... Tavęs nebeliko.
Tu buvai tas žmogus, į kurį sunkiausiomis akimirkomis visada galėjau atsiremti. Tas žmogus, kuris mane jausdavo be žodžių, perskaitydavo viską iš akių.
Ir dabar aš vis dar negaliu patikėti, kad tavęs nebėra... Dar sunkiau tai išgyventi būnant už tūkstančių kilometrų nuo namų.
Mama... kodėl?.. Man tavęs taip beprotiškai trūks visą gyvenimą. Gumulas gerklėje, širdis veržiasi lauk iš skausmo, nes suvokiu, kad tavęs jau nebėra šalia. Nežinau kur dingti, kur pasislėpti nuo šio skausmo...
 Bet turbūt turiu išlikti stiprus, kaip mane visada mokei. Tu visada sakei, kad gyvenimo sunkumus turiu atlaikyti, kad ir kaip skaudėtų.
Su didžiuliu liūdesiu ir ašaromis akyse noriu pranešti, kad netekau dar vieno be galo brangaus žmogaus – savo mamos...
Apie atsisveikinimą informuosiu viešai.
Mano širdis liko sudaužyta... ir šiandien net nežinau, ar ji kada nors sugis“, – rašė jis.
