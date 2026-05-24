Žilvino Žvagulio kadras iš atostogų sukėlė įtarimų: sekėjai pastebėjo vieną detalę

Laimei, šiandien atlikėjas sakė besijaučiantis gerai ir džiaugėsi galėdamas mėgautis gyvenimu, iš naujo įvertinęs savo laiką su šeima.
Panašu, kad po įtempto laikotarpio Ž. Žvagulis kartu su žmona, dainininke Irena Starošaitė (56 m.), nusprendė skirti laiko poilsiui. Jis socialiniuose tinkluose pasidalijo jaukia akimirka iš atostogų.
Nuotraukoje sutuoktiniai įsiamžino įspūdingoje dykumos aplinkoje, o prie kadro Ž. Žvagulis paliko ir nuotaikingą žinutę.
„Galų gale ir mes išsirovėm poilsiui į Egiptą. Gražesnių vietų nesu matęs“, – rašė jis.
Tačiau sekėjams užkliuvo viena detalė: šalia jų pozuoja juodas retos labradudlų – labradoro retriverio ir pudelio mišrūno veislės šunelis Bobo.
Tad komentaruose – įtarimai, kad Ž. Žvagulis su I. Starošaite atostogauja ne kur kitur, o Nidoje.
„Lietuviškasis Egiptas“, „Kaip tą šunį parsigabenot?“, „Čia gal Nida, o ne Egiptas?“, „Šiais laikais tehnologijos leidžia nuskristi į bet kurią pasaulio šalį neišeinant iš namų“, – rašė sekėjai.