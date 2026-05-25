Edita Mildažytė paviešino kadrus iš legendinės laidos filmavimo: gerbėjai sužavėti

„Šiandien pasijutau lyg patekusi į laiko mašiną...
LRT 100-mečiui filmuojami legendinių laidų fragmentai, todėl vėl susitikome su buvusiais „Bėdų turgaus“ herojais bei dalimi komandos.
Smagu buvo pamatyti, kad nuoširdumas ir tikrumas nepasikeitė... O visa kita – kaip visiems“, – šalia nuotraukų iš studijos rašė ji.
M. Metlovaitė – apie nerealius žvaigždžių įnorius, apkalbas ir meilę
Po šiuo įrašu netruko pasipilti šilti sekėjų komentarai. Žmonės džiaugėsi idėja prisiminti legendinę laidą ir negailėjo gražių žodžių pačiai žurnalistei.
„Kokia puiki mintis, sėkmės. Malonu stebėti“, – komentavo viena internautė.
„Žmogiškumas ir nuoširdumas visais laikais yra didžiausia vertybė“, – antrino kita.
Daugelis prisiminė ir pačią laidą, kuri ilgus metus buvo viena žiūrimiausių Lietuvoje.
Komentatoriai „Bėdų turgų“ vadino „geriausia visų laikų laida“, dėkojo už jautrias istorijas bei neslėpė nekantrumo sužinoti, kada speciali LRT šimtmečiui skirta laida pasieks televizijos ekranus.