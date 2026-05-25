Į iškilmingą paramos vakarą plūdo pasipuošę garbūs svečiai: atvyko ir D. Nausėdienė

Į renginį rinkosi iniciatyvos globėja, pirmoji šalies ponia Diana Nausėdienė, Jungtinių Amerikos Valstijų ambasadorė Lietuvoje Kara C. McDonald, kitų užsienio šalių ambasadoriai ir ambasadų atstovai, medicinos bendruomenės nariai, verslo, kultūros bei visuomenės veikėjai ir ilgamečiai iniciatyvos rėmėjai.
Iškilmingą vakarą pradėjo pianistės Ievos Dūdaitės-Radžiūnės pasirodymas, o vėliau svečiai mėgavosi atlikėjos Rūtos MUR muzikine programa bei baleto premjera „Paquita“, tapusia vakaro kulminacija. Vakaro svečiai taip pat galėjo grožėtis išskirtinėmis Manto Petruškevičiaus kurtomis dekoracijomis, suteikusiomis renginiui ypatingos elegancijos ir jaukumo.
Vakaro metu ypatingas dėmesys buvo skirtas bendruomeniškumui, paramai ir moterų sveikatos svarbai. Prie išskirtinės vakaro atmosferos kūrimo prisidėjo RTA Pro, pasirūpinusi renginio apšvietimu ir techniniais sprendimais, o sklandžia renginio eiga ir jo įgyvendinimu rūpinosi renginių organizatorius Liutauras Galinis kartu su savo komanda.
M. Metlovaitė – apie nerealius žvaigždžių įnorius, apkalbas ir meilę
„Sužydėjusi viltis“ jau 18 metų vienija bendruomenę labai svarbiam tikslui – skatinti krūties vėžio prevenciją ir padėti užtikrinti ankstyvą diagnostiką Lietuvoje. Šiandien mums ypač svarbu priminti, kad laikas gali išgelbėti gyvybę. Kartais vienas laiku atliktas tyrimas apadrąsinimas pasirūpinti savimi gali pakeisti žmogaus gyvenimą.
Esame nuoširdžiai dėkingos visiems partneriams, rėmėjams ir šio vakaro svečiams, kurie kartu su mumis padeda kurti tikrą viltį“ – sakė iniciatyvos pirmininkė Ilona Skardinskienė.
Susiję straipsniai
Renginyje dalyvavusi pirmoji šalies ponia Diana Nausėdienė taip pat išreiškė padėką IWAV rėmėjams ir partneriams, pabrėždama jų indelio svarbą.
„Lietuvoje vykdoma nacionalinė moterų informavimo kampanija, kurią organizuoja Vilniaus Tarptautinė moterų asociacija, yra itin svarbi. Mūsų vienybė ir bendros pastangos turi didžiulę reikšmę. Esu dėkinga už konkrečius veiksmus, kurie iš tiesų keičia situaciją, pavyzdžiui bendradarbiaujant su savivaldybėmis organizuojamas nemokamas krūtų mamografijos patikras, atvežant moteris iš atokiausių Lietuvos kampelių į Nacionalinį vėžio centrą ir kitas gydymo įstaigas profilaktiniams patikrinimams“ – renginio metu kalbėjo pirmoji šalies ponia Diana Nausėdienė.
Palaikymą iniciatyvai išreiškė ir sveikinimo žodį tarė Jungtinių Amerikos Valstijų ambasadorė Lietuvoje Kara C. McDonald, kuri pabrėžė tarptautinės bendruomenės vienybės svarbą.
„Nors matome didžiulę pažangą gydant šią ligą, vaistų nuo jos vis dar nėra. Todėl ankstyvą diagnostika, atviras pokalbis ir bendruomenės palaikymas yra itin svarbūs įrankiai“ – teigė Kara C. McDonald.
Ambasadorė taip pat dėkojo visiems, prisidedantiems prie iniciatyvos ir kuriantiems palaikymo bendruomenę visoje Lietuvoje.
„Ačiū, kad esate šios kovos dalimi. Ačiū, kad dalinatės savo istorijomis, klausotės kitų ir kuriate vilties bei palaikymo bendruomenę“ – sakė Kara C. McDonald.
Kasmet daugybė moterų išgirsta šią diagnozę
„Šiandien Lietuvoje daugybė moterų kasmet išgirsta diagnozę – krūtų vėžys. Todėl asociacija, bendradarbiaudama su diplomatijos, medicinos, švietimo, kultūros, verslo ir socialinėmis bendruomenėmis, siekia padidinti šios ligos žinomumą ir tokiu būdu pagerinti išgyvenamumą – skleisdama žinią apie ankstyvos diagnostikos svarbą.
„Lietuvoje tik kiek daugiau nei pusė moterų lanko atrankinės mamografinės patikros programą, kuri yra vienintelis, įrodytas tyrimo metodas, leidžiantis ligą aptikti ankstyvoje stadijoje, kuomet jos gydymo rezultatai yra geriausi. Ligos žinomumas, su ja susijusių neteisingų visuomenės nuostatų griovimas bei parama modernioms diagnostikos priemonėms yra vienintelis kelias į Lietuvos moterų sveikatinimą, o tokios iniciatyvos kaip „Blossom of Hope“ – socialinės atsakomybės pavyzdys“, – sakė gydytoja Agnė Čižauskaitė.
Kasmet Lietuvoje diagnozuojama apie 1700 naujų krūtų vėžio atvejų, tačiau anksti nustačius ligą pasveiksta net daugiau nei 95 proc. moterų. Todėl iniciatyvos organizatoriai pabrėžia – savalaikiai tyrimai ir ankstyvoji diagnostika gali išgelbėti gyvybes.
Aukcionas kvietė prisidėti prie prasmingos misijos
Svarbia vakaro dalimi tapo tylusis ir gyvasis labdaros aukcionas, kvietęs svečius prisidėti prie iniciatyvos tikslų įgyvendinimo. Taip pat šiemet pirmą kartą aukcionas buvo atvertas ir internetu, taip suteikiant galimybę prie iniciatyvos prisijungti platesnei auditorijai ne tik renginio metu, bet ir nuotoliniu būdu.
Aukcione buvo pristatyta daugiau nei 60 išskirtinių meno kūrinių, juvelyrikos dirbinių, mados kūrėjų darbų, gurmaniškų patirčių, poilsio pasiūlymų, koncertų ir sporto renginių bilietų, sveikatingumo paslaugų bei unikalių asmeninių patirčių. Didžiausio susidomėjimo sulaukė verslo klasės kelionė į Kapadokiją, privataus skrydžio patirtys su aviacijos legenda Jurgiu Kairiu, juvelyrikos kūriniai, Lietuvos menininkų darbai bei išskirtinės gastronominės ir poilsio patirtys.
„Per 18 iniciatyvos gyvavimo metų „Sužydėjusi viltis“ jau surinko daugiau nei 435 tūkst. eurų. Už surinktas lėšas Lietuvos onkologinėms ligoninėms perkama gyvybiškai svarbios medicinos priemonės, padedančios užtikrinti kokybiškesnį moterų gydymą. Tačiau kartu mums labai svarbu ir tai, kad vis daugiau moterų išgirsta prevencijos žinutę ir pasiryžta pasirūpinti savo sveikata laiku. Kartais vienas laiku atliktas tyrimas gali pakeisti gyvenimą. Todėl tikime, kad tiek parama medicinai, tiek atviras kalbėjimas apie ankstyvos diagnostikos svarbą šiandien yra ypač svarbūs“ – sakė iniciatyvos pirmininkė I. Skardinskienė.
Labdaros renginį organizuoja IWAV asociacija, vienijanti Lietuvoje gyvenančias užsienio šalių ambasadų darbuotojų ir verslininkų žmonas bei aktyvias Lietuvos moteris. Asociacija savo savanoriška veikla prisideda prie svarbių socialinių iniciatyvų ir paramos projektų Lietuvoje.