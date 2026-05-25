Į Lietuvą grįžusi Monika Ra skubėjo į policiją: prabilo apie konfliktą su buvusiu sutuoktiniu

Apie nemalonią situaciją Monika pirmiausia užsiminė socialiniuose tinkluose, o vėliau apie tai atviriau prabilo ir naujienų portalui Lrytas. Pasak jos, kai kurie konfliktai jau peržengia sveiko proto ribas.
„Kai nelieka kito būdo parodyti savo galios ir į tavo nesąmones niekas nereaguoja, tada prieinama ir iki absurdo. O man belieka tik viską fiksuoti. Taip, va, ir turiu švaistyti savo laiką, nors mieliau tą laiką skirčiau vaikams. Niekas taip nepražudo kaip sužeistas ego, ypač žmogui, kuris neturi kritinio mąstymo“, – Lrytas sakė Monika.
Nors moteris neslepia nuovargio dėl nuolatinių nesutarimų, plačiau komentuoti situacijos ji nepanoro. Anot jos, tam yra itin jautri priežastis.
M. Metlovaitė – apie nerealius žvaigždžių įnorius, apkalbas ir meilę
„Žinote, tas svetimas gėdos jausmas. Vis dėlto jis mano vaikų tėvas. Ir tai skaitys mano vaikai“, – teigė ji.
Paklausta, dėl ko kilo pastarasis konfliktas, Monika į detales nesileido, tačiau užsiminė, kad nesutarimai susiję su vaikais. Baigdama pokalbį ji pridūrė besitikinti, kad ši istorija pagaliau artėja prie pabaigos ir netrukus jos gyvenime įsivyraus ramybė.
Susiję straipsniai
Primename, kad dar visai neseniai viešojoje erdvėje buvo pasirodžiusi informacija apie Monikos buvusį vyrą Eriką Rachinšteiną. Portalas „Alfa.lt“ skelbė, jog vyras buvo įkliuvęs dėl disponavimo kokainu.
Tiesa, konfliktai su buvusiu sutuoktiniu – ne vieninteliai rūpesčiai Monikos gyvenime. Pranešama, kad šiuo metu taip pat vyksta ikiteisminis tyrimas dėl moters, kuri galimai viešai šmeižė Moniką.