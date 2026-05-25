Indrės Bareikienės įrašas privertė išspausti ašarą: sujaudino tūkstančius

Instagrame žinoma moteris nusprendė pasidalinti itin jautriu momentu su dukra Cecilija.
Jubiliejaus laukianti Indrė sakė, jog paskutinį kartą paimta dukrą ant rankų.
„Noriu prieš savo 40-metį padaryti tai paskutinį kartą. Prisimenu, kai tai darėme pirmą kartą, kai paėmiau tave ant rankų, dabar noriu tai padaryti paskutinį kartą“, – jautriai įraše sakė žinoma moteris.
M. Metlovaitė – apie nerealius žvaigždžių įnorius, apkalbas ir meilę
Vėliau matyti, kaip Indrė paima dukrą ant rankų.
„Neslėpsiu buvo nuverktas šis momentas…“, – pridėjo ji.
Susiję straipsniai
Komentarų skiltyje pasipylė jautrios kitų mamų mintys.
„Aš neverkiu. Vėjas pripūtė į akis“, – rašė dietistė Indrė Trusovė.
„Kolektyviai ir mamiškai pakriokim“, – antrino dietistė Laura Panavė.