Klaipėdoje vykusioje istorinės Mėmelio virtuvės degustacijoje – būrys gurmanų

Senieji lietuviški skoniai buvo šiuolaikiškai patiekti autentiškoje, XIX amžių menančioje viešbučio „Navalis“ restorano erdvėje. Tai naujai atrasti įvairių laikotarpių receptai ir įdomios istorijos, kurias pašnabždėjo senosios knygos, etnografų pasakojimai ir nugirsti pokalbiai.
Idėja surengti unikalią degustaciją kilo viešbučio „Navalis“ savininkui, Klaipėdos viešbučių ir restoranų asociacijos prezidentui Juozui Tubinui. „Suorganizuoti šį gurmanišką vakarą paskatino noras gilintis į savo krašto istoriją, jos vertybes. Noras dalintis su žmonėmis šio krašto virtuvės paslaptimis“, – sakė verslininkas ir mecenatas J. Tubinas, idėjų besisemiantis iš Klaipėdos krašto virtuvės knygų, bendravimo su etnografais, istorikais, gidais.
Žinomas vyras neatmetė galimybės, kad rudeniop ir vėl pakvies visus, besidominčius kulinariniu paveldu – restorano lėkštėse ir vėl atgims senoviniai skoniai.
Daugiausiai iššūkių sukėlė pušų pumpurų limonadas
Vakaro metu svečiai skanavo virtuvės šefo Tomo Petriko pagamintų patiekalų ir klausėsi pasakojimų apie Mėmelio istoriją bei šio krašto kulinarinį paveldą. Kviestinė renginio gidė buvo Gintarė Kulikauskienė („Gintarinė krantinė“).
Paklaustas, iš kur sėmėsi žinių ir įkvėpimo, kuriant senovinius patiekalus virtuvės šefas T. Petrikas atsakė: „Didžiausias mano žinių bagažas ateina iš sukauptos praktinės patirties. O štai idėjų ir kasdienio įkvėpimo nuolat ieškau gamtoje – man be galo svarbūs tvarumo principai ir sezoniškumas, diktuojantis natūralų virtuvės ritmą“. Įdomu, kokio patiekalo ar gėrimo ruoša pareikalavo didesnių iššūkių? Anot T. Petriko, daugiausiai iššūkių, ko gero, sukėlė pušų pumpurų limonadas. Kaip sakė virtuvės šefas, buvo išties sudėtinga suvaldyti ir kontroliuoti natūralios fermentacijos procesus bei atrasti idealų, subalansuotą skonį.
Degustacinio renginio metu dalyviai galėjo paragauti naujai atgimusių Klaipėdos krašto skonių: pušų ūglių gėrimo, ungurių kapotinio (patiekiamas ant keptos ruginės duonos su meškinių česnakų sviestu), šaldytų silkių užkandžio (su šaltalankių ir aviečių padažais, patiekiamas su keptomis sviestinėmis bulvėmis), menkių kliopsų (menkių kukuliai, troškinti kaparėlių, medaus ir grietinės padaže, su fermentuotomis daržovėmis bei sviestinėmis bulvėmis), jaučių uodegų pyrago (su sviestinėmis bulvėmis ir keptais svogūnais, patiekiamas su jautienos sultinio bei miško grybų padažu), virtinukų su mėynėmis (grietinėlės padažu ir kankorėžių uogiene). Na, o desertinė kava buvo patiekta su plakta kiaušinių trynių ir cukraus pudros puta.