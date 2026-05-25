Monika Liu prakalbo apie jausmus: gyvenime nesu turėjusi tokio partnerio

Monika apsilankė „YouTube“ kanalo „Nusirenk iki pusės“ tinklalaidėje „Laikai ir laikai“, kur atsivėrė apie turėtus santykius ir pažėrė intriguojančių asmeninio gyvenimo detalių.
Pokalbio metu dainininkė pasidalijo mintimis apie finansus santykiuose, o atsiverti padėjo kortelės su klausimais, kurias ji turėjo ištraukti pati.
Vienas iš klausimų buvo toks: „Kas poroje turėtų uždirbti daugiau, o kas išleisti?“
M. Metlovaitė – apie nerealius žvaigždžių įnorius, apkalbas ir meilę
Atlikėja be jokių užuolankų išsakė savo nuomonę šiuo klausimu, pabrėždama, kad ji – itin savarankiška moteris.
„Aš kiek užsidirbu, tiek ir išleidžiu. Viskas. Daugiau nieko negaliu pasakyti – mano santykis su mano pinigine yra toks, aš ją atstovauju 100 proc.“, – pasakojo atlikėja.
Monika tikino apskritai neturėjusi tokių santykių, kuriuose finansai būtų bendri.
„Iš tiesų, gyvenime nesu turėjusi partnerio, su kuriuo būčiau turėjusi bendrus finansus. Nebuvo tokio santykio, kuriame prieičiau iki to.
Susimesdavai ant nuomos kartu ir viskas. Aš esu pilnai savarankiška, viską darau pati – štai, remontą darau pati, viską darau pati.
Tiesa, būtų smagu, jeigu daugiau uždirbtų vyras, bet aš visą gyvenimą norėjau užsidirbti pati.
<...> Man, pavyzdžiui, santykyje patinka vyrui ir kažką nupirkti, ir pavaišinti, aš nemanau, kad jis turi už viską mokėti. Aš taip užaugau“, – atviravo Monika.
