Vilniaus centre su trenksmu atidaryta populiari terasa: vakaro sensacija tapo austrių tortas

„California“ vasaros terasa jau seniai tapo savotišku Vilniaus vasaros fenomenu – vieta, be kurios daugelis nebeįsivaizduoja šiltojo sezono sostinėje. Per daugelį metų ši terasa užsitarnavo vienos labiausiai atpažįstamų miesto vasaros erdvių vardą, ir tapo tikra smagaus gyvenimo, muzikos bei vasariškų susitikimų ikona.
Į vasaros terasos atidarymų šįmet susirinko ištikimiausi viešbučio ir restorano svečiai, tikriausi miesto gurmanai. Čia sklandė grilio kvapai, skambėjo muzika, o Basanavičiaus aikštėje įspūdingai kilo šampano piramidė, tapusi vienu labiausiai fotografuojamų vakaro akcentų.
Tačiau šįkart dėmesio centre atsidūrė specialiai renginiui sukurtas netikėtas gastronominis akcentas – austrių tortas, tapęs tikra vakaro sensacija. Svečiams buvo kepamos krevetės, o gurmaniški užkandžiai ir vasariški kokteiliai kūrė lengvą, atostogas primenančią nuotaiką pačioje sostinės širdyje.
„Imperial Hotel & Restaurant“ vadovas Olegas Vasinas patikino, jog „California“ terasa vasaros metu bus daugiau nei tik vieta vakarienei, nes visas sezonas suplanuotas taip, kad terasa taptų gyvu miesto vasaros tašku – erdve susitikimams, muzikai ir šokiams.
„Norime, kad žmonės čia ateitų ne tik pavalgyti, bet ir atsipalaiduoti. Kad tai būtų vieta, kur gimsta vasaros prisiminimai – su gera muzika, kokybišku maistu ir jaukia kompanija,“ – susirinkusiems kalbėjo O. Vasinas.
Visą vasarą sekmadieniais terasa vilios gausiais bufeto tipo vėlyvaisiais pusryčiais, kurie taps savaitgalio ritualu vilniečiams ir miesto svečiams. Trečiadienio vakarai bus skirti temperamentingam argentinietiškam tango – pamokas ves Eduardo Gimenez. Penktadieniais terasa transformuosis į gyvos muzikos sceną po atviru dangumi: čia skambės bliuzas, džiazas ir kiti vasariškus vakarus lydintys ritmai.
