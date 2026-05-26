Apie naujus jausmus išplitę gandai įsiutino Ingridą Kazlauskaitę: „Trūksta žodžių!“

2026 m. gegužės 26 d. 16:17
Dirbtiniu intelektu sugeneruotų nuotraukų galia, ko gero, abejoja tik vienetai – socialiniuose tinkluose jos plinta tarsi virusas, kuris, žinoma, turi nemalonių padarinių. Tuo įsitikino ir dainininkė Ingrida Kazlauskaitė – apie žinomos moters asmeninį gyvenimą buvo sukurtas ne vieną įtikinęs melas.
Apie nemalonią situaciją I. Kazlauskaitė prakalbo savo „Facebook“ paskyroje.
Atlikėja pasidalijo vieno „Facebook“ vartotojo nuotrauka, kuri buvo sugeneruota dirbtiniu intelektu.
Pati Ingrida negalėjo patikėti tuo, ką pamatė, ir neslėpė emocijų dėl melagingai pateiktos informacijos.

Sukurtoje nuotraukoje Ingrida vaizduojama su buvusiu savo šokių partneriu Ovidijumi Andriekumi taip, kad jiedu atrodytų kaip pora.
Šalia kadro anonimas paliko ir mįslingą įrašą, kurį neva parašė pati I. Kazlauskaitė, esą prisipažindama apie naujus jausmus.
Iš tiesų, I. Kazlauskaitė ir O. Andriekus nėra pora – apie jausmus vienas kitam nė vienas iš jų net nėra kalbėję.
Norėdama atkreipti gerbėjų dėmesį, I. Kazlauskaitė pasidalijo svarbia žinute.
„Dėmesio FAKE NEWS. Sugeneruota DI.
Na, trūksta žodžių!
Žmonės, mielieji! Tai milijono metų senumo panaudota nuotrauka, kuri DI pagalba iškraipyta, perpiešta. Vieta – ne ta, rankinės tokios net neturėjau.
Šioje nuotraukoje esame su tuometiniu mano šokių partneriu, su kuriuo dalyvavome LNK šokių projekte.
Jautiesi žmogus jau bejėgis sustabdyti tas DI sufabrikuotas nesąmones, tad belieka tik TIKĖTIS jūsų, mielieji, sąmoningumo, nuovokos ir gebėjimo atskirti ir atsirinkti informaciniame lauke, kas tikra, kas sugeneruota DI!
Pridedu originalią nuotrauką komentare“, – rašė I. Kazlauskaitė.
