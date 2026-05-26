Egidijus Knispelis parodė dar nematytą „TV pagalbos“ žvaigždės Tomos pusę: „Seniai norėjau“

2026 m. gegužės 26 d. 10:17
Laidų vedėjo, žurnalisto Egidijaus Knispelio (59 m.) veidas televizijos žiūrovams puikiai pažįstamas jau ne vieną dešimtmetį, tačiau pastaruoju metu žinomas vyras stebina dar vienu talentu – fotografija. Šį kartą Egidijaus objektyve atsidūrė jo kolegė, „TV pagalbos“ žurnalistė Toma Arciškauskaitė-Lukošienė.
Savo „Facebook“ paskyroje E. Knispelis pasidalijo dar nematytais kadrais, kuriuose jis parodė kitokią Tomos pusę.
Laidų vedėjas tikino norėjęs parodyti, kokia Toma yra už darbo ribų. Panašu, kad šį tikslą jis pasiekė su kaupu.
„Seniai norėjau Tomą nufotografuoti ne su raudonu darbiniu kombinezonu, o tiesiog taip. Paprastai, be jokių pavadinimų ir etikečių.

Taip, lyg būtumėme susitikę kur nors gatvėje ar parke. Kur būčiau pakvietęs puodeliui kavos ar taurei vyno. Panašiai viskas ir buvo.
Vakar Trakų rajone, prie ežero, gražioje vietoje, su visa komanda ir kitų projektų komandomis pažymėjome TV sezono uždarymą.
Kiti kadrai vėliau. Šio kadro BW (balta ir juoda – aut.past.) versija – komentaruose“, – įraše rašė E. Knispelis.
Įrašas sulaukė didelio susidomėjimo – mygtuką „patinka“ paspaudė daugiau nei 1,1 tūkst. žmonių, netrūko ir komentarų.
Nuotrauką pamatę internautai negailėjo komplimentų tiek Tomai, tiek ją įamžinusiam Egidijui.
„Labai graži nuotrauka. Tokia natūrali, lyg būtų netyčia pagautas kadras“, – rašė viena internautė.
„Toma ypatinga visapusiškai – tiek vidumi, tiek išore“, – gyrė kita.
„Šauni Toma, o Egidijaus darbas nuostabus“, – pridūrė dar viena.
