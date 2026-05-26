Grožio pusryčiuose – žinomos moterys: atvyko ir E. Lavrinovič, ir V. Montvydienė

Grožio pusryčių metu lietuvės gavo naudingų žinių ir patarimų, kaip puoselėti savo odą, kokie grožio ritualai aktualūs būtent vasarą. Rytmečio renginyje taip pat buvo galima sudalyvauti kvėpavimo praktikoje „Įkvėpk gyvenimą“ su sąmoningo kvėpavimo mokytoja Lina Bernatavičiene. Tuskulėnų dvaro oficinoje buvo galima sutikti nuomonės formuotoją, verslininkę Veroniką Montvydienę, aktorę Liną Bražinskaitę, verslininkę Editą Lavrinovič, pianistę Ievą Dūdaitę, fotografę Rūtą Andre ir visą būrį grožio specialisčių.
Renginys taipogi buvo skirtas susipažinti su vieno lyderiaujančių Prancūzijos odos priežiūros priemonių prekių ženklų „Novexpert“ filosofija, kurią pristatė sveikatos inžinierė Marie Avril, o taip pat atrasti, kaip mokslas, ingredientai ir formulės susijungia į realiai matomus rezultatus. Grožio ekspertė pristačiusi hipoalerginę, 100 proc. natūralios kilmės, efektyvią kosmetiką „Novexpert“, atitinkančią visus tvarumo standartus, Lietuvoje lankėsi bendrovės „Juara“ kvietimu.
Žinomos moterys atskleidė vasariškus grožio ritualus
„Visuomet domiuosi grožio pasaulio naujienomis, vadinamaisiais trendais, o taip pat ieškau ekskliuzyvinių produktų ir mėgstu juos išbandyti“, – apie savo naujausią aistrą, tapusią verslu kalbėjo nuomonės formuotoja, verslininkė Veronika Montvydienė. Šiuo metu Veronika yra ypatingai susidomėjusi viena iš inovacijų – pleistrais su mikroadatomis, kurių poveikis, anot moters, akivaizdus.
Vasarą Veronika naudoja legvesnę kosmetiką, kuri neriebintų odos, neužkimtų jos porų. Bene svarbiausia priemone laikytų SPF pieštuką, saugantį odą nuo žalingų saulės spindulių. „Šią priemonę visada turiu savo rankinėje ir taip atnaujinu apsaugą nuo UV spindulių ištisą dieną. Dar viena nuo vasaros sezono neatsiejama priemonė – purškiama migla: naudoją ją kelis kartus per diena, ji labai atgaivina, be to, oda švyti ir be jokio makiažo“, – savo vasariškus grožio ritualus atskleidė V. Montvydienė.
Su kvėpavimo technikomis Veronika sakė jau buvo susipažinusi dar paauglystėje, nes tuomet itin intensyviai užsiiminėjo kovų menais. Anot pašnekovės, tai – geras pagrindas jos gyvenime, padedantis nusiraminti, viską ramiai apmąstyti. „Jei moki kontroliuoti savo kvėpavimą, tai itin praverčia šiais neramiais laikais, labiau gali valdyti stresines situacijas ir nepasiklysti emociniuose kalneliuose“, – įsitikinusi žinoma moteris.
„Grožio pasaulio naujienomis domiuosi nuolatos, ypač kai kalbama apie inovatyvias formules, ingredientų veiksmingumą ir holistinį požiūrį į odos priežiūrą. Man svarbu, kad grožis būtų siejamas ne tik su estetika, bet ir gera savijauta“, – teigė grožio pusryčių nepraleidusi verslininkė Edita Lavrinovič. Pastaruoju metu moterį labiausiai stebina tai, kaip stipriai grožio industrijoje susijungia mokslas ir natūralumas, kaip kuriami produktai, kurie ne tik gražina odą vizualiai, bet ir realiai stiprina jos būklę bei apsaugines funkcijas.
Vasaros sezonu Edita stengiasi odą prižiūrėti kuo švelniau, moteriai labai svarbu drėkinimas, SPF apsauga. „Taip pat reguliarus sportas, miegas, vandens balansas, nes oda labai greitai parodo mūsų gyvenimo ritmą. Mano vasaros ritualas – lengvesnės tekstūros, veido masažas ir kuo daugiau laiko leisti gryname ore“, – sakė E. Lavrinovič, neabejojanti ir sąmoningo kvėpavimo galia, padedančia sustoti, nusiraminti bei geriau pajusti save.
Kaip kalbėjo į renginį atvykusi aktorė Lina Bražinskaitė, jai svarbi tiek gera savijauta, tiek išvaizda. Moteris nesivaiko kiekvienos tendencijos – stengiasi atsirinkti tai, kas iš tiesų jai tinka ir leidžia jaustis gerai. „Šiuo metu mane labiausiai domina grožio puoselėjimas iš vidaus. Daug skaitau apie vitaminus, maisto papildus bei peptidų naudą organizmui. Manau, kad tikras grožis prasideda nuo geros savijautos ir rūpinimosi savimi kompleksiškai“, – mano aktorė. Šiltuoju metų laiku pašnekovė daugiau dėmesio skiria odos drėkinimui, apsaugai nuo saulės ir pakankamam vandens kiekiui. Taip pat stengiasi rinktis lengvesnes odos priežiūros priemones ir leisti odai kuo daugiau „kvėpuoti“.
„Aktyvus gyvenimo būdas yra neatsiejama mano kasdienybės dalis. Be sporto, labai vertinu ir kokybišką poilsį – mėgstu masažus, SPA ritualus, švelnią garinę pirtį bei deguonies terapiją. Manau, kad rūpinimasis savimi turi apimti tiek kūną, tiek emocinę savijautą“, – įsitikinusi Lina. Aktorė taipogi mano, kad kvėpavimas turi kur kas didesnę įtaką mūsų savijautai, nei dažnai pagalvojame. „Esu lankiusi jogos ir kalanetikos užsiėmimus, kuriuose kvėpavimui skiriama nemažai dėmesio, todėl ši tema man išties įdomi. Neatmetu galimybės ateityje išbandyti ir specialias kvėpavimo technikas“, – tikisi L. Bražinskaitė.
Ieva Dūdaitė taip pat sakė, jog ją domina grožio pasaulio naujienos, nors į jas ji žvelgianti kiek kitaip nei daugelis moterų – per natūralumo ir paprastumo prizmę. Kaip pianistė ir dviejų vaikų mama: grožis moteriai yra tai, kas tikrai veikia, nereikalauja ilgų valandų priešais veidrodį ir nekenkia nei odai, nei aplinkai.
„Mano vasaros ritualai: ryte – lengvas prausimas, savimasažas ir SPF kiekvieną dieną, be išimčių (tai sakau ir savo dukroms!). Vakare mėgstu gerai nuvalyti veidą, padrėkinti odą kauke ar serumu ir kremas nakčiai – tai tarsi mano mažytė meditacija prieš miegą. Ir daug, daug vandens!“, – savo grožio paslaptimis pasidalino I. Dūdaitė. O kvėpavimas – tai, anot Ievos, bene arčiausiai jos širdį paliečianti tema. „Muzikantai kvėpavimą pažįsta kitaip: frazė, pauzė, dinamika – visa tai susiję su kvėpavimu. Esu išbandžiau ne vieną techniką prieš koncertus ir ji tikrai padeda susikaupti“, – įsitikinusi muzikė.
Kaip sako fotografė ir jogos mokytoja Rūta Andre, jai įdomu ne tik nauji produktai ar tendencijos, bet ir pats požiūris į grožį, kuris pastaraisiais metais itin kinta. Moteriai džiugu matyti, kad vis daugiau dėmesio skiriama natūralumui, odos sveikatai ir gerai savijautai, o ne vien išoriniam rezultatui. „Pastaruoju metu mane labiausiai nustebino tai, kaip stipriai grožio industrija atsigręžia į technologijas ir individualizuotą priežiūrą. Įdomu stebėti sprendimus, kurie leidžia pagal odos būklę ar net gyvenimo būdą pritaikyti produktus konkrečiam žmogui. Taip pat žavi inovacijos, susijusios su odos barjero stiprinimu ir ilgalaike odos sveikata, o ne tik greitu efektu“, – teigia R. Andre.
Sąmoningu kvėpavimu moteris domisi jau kurį laiką, nes pati praktikuoja kundalini jogą. Šioje praktikoje labai daug dėmesio skiriama kvėpavimo pratimams ir jų poveikiui mūsų savijautai. „Man tai tapo svarbia kasdienybės dalimi – rytais kvėpavimo praktikos padeda pažadinti kūną, aktyvuoti virškinimo sistemą, kraujotaką, pakelti energiją ir nusiteikti dienai, o vakare – nurimti bei paruošti save kokybiškam poilsiui. Pastebiu, kad net keli sąmoningo kvėpavimo momentai gali labai pakeisti savijautą ir vidinę būseną“, – sakė Rūta, kurios tikslas – gyventi sąmoningai, harmonijoje su gamta ir savimi.
Sąmoningas kvėpavimas padeda atrasti ramybę ir grožį
Renginio metu su kvėpavimo technikomis viešnias supažindinusi Lina Bernatavičienė teigė, jog sąmoningas kvėpavimas, tai – praktika kuri padeda nuraminti mūsų nervinę sistemą, paleisti įtampą ir atkurti natūralią energijos tėkmę kūne. „Tai mūsų sveikatos ir grožio receptas. Ir jį sau pasidovanojus, tereikia… kvėpuoti“, – patarė Lina.
Kvėpavimo praktikos, anot sąmoningo kvėpavimo mokytojos, mums padeda išeiti iš nuolatinio skubėjimo ir perdegimo būsenos, mažina stresą, sulėtina gyvenimo greitį, padeda atrasti vidinę ramybę, miego kokybę, palaiko natūralius organizamo atsistatymo procesus.
„Kvėpuojant, mes pageriname savo kraujotaką ir deguonies patekimą į audinius, pamaitiname savo ląsteles, atpalaiduojame veido, žandikaulio ir kaklo įtampas. Mažėjant stresui, kūnui gavus signalą – atsipalaiduoti, pasileidžia kūno įtampos, veidas tampa minkštesnis, oda gyvesnė ir skaistesnė. O svarbiausia, plačiau atsimerkia akys ir atsiveria širdis. Ir kuomet atsiveri, įgauni daugiau aiškumo, platesnį matymą, gilesnį pajautimą, vidinę harmoniją, naują įkvėpimą, nuolatinę energijos tėkmę ir atrandi vidinį bei išorinį grožį“, – neabejoja L. Bernatavičienė.
Viešnia iš Prancūzijos pasidalino savo tautiečių grožio paslaptimis
Kokie būtų pagrindiniai viešnios iš Prancūzijos, „Novexpert“ atstovės M. Avril patarimai, kalbant apie šiltąjį sezoną? Kaip sako Marie, visų pirma būtina naudoti apsauginį kremą nuo saulės. UV spinduliai, anot ekspertės, gali pažeisti odą ir pakeisti ląsteles. Taigi, jei esate veikiami saulės, būtina naudoti apsauginį kremą nuo saulės ir tepti jį kelis kartus per dieną pagal poreikį.
Dar vienas svarbus patarimas, kuriuo sveikatos inžinierė iš Prancūzijos norėtų pasidalinti ir su lietuvėmis – vitaminas C ryte, per pietus ir vakare! Vitaminas C yra būtina veiklioji medžiaga ištisus metus, bet ypač pavasarį ir vasarą. „Svarbu žinoti, kad mes patys jo negalime negalime pasigaminti. Vasarą, kai saulės daugiau, mums šio vitamino reikia dar labiau, nes UV spinduliai ir saulės poveikis gali sunaikinti net 80 proc. vitamino C atsargų! Taigi, mano patarimas – priemones su vitaminu C tepkite ryte, atliekant odos priežiūros rutiną, kartu su serumu ar kremu, tada dar kartą užtepkite po apsauginiu kremu nuo saulės prieš deginimąsi (jei apsauginio kremo sudėtyje nėra šio vitamino), o vakare – rinkitės serumą ar kaukę su vitaminu C, kad būtų išvengta oksidacinio ląstelių pažeidimo“, – aktualiais patarimais dalinosi viešnia.
Apskritai visa „Novexpert“ filosofija labiau sukasi apie odos sveikatą. Nuo pat šio prekių ženklo įkūrimo sakoma, kad sveika oda yra graži oda. Šiuo klausimu „Novexpert“ komanda vieninga: tikslas – sveika oda, o grožis – to pasekmė. Pati filosofija pagrįsta trimis principais. Pirmasis:
viskas, kas geriausia – jūsų odai, ir nieko – kas galėtų jai pakenkti. Antrasis: produktų gamyboje naudojamos tik natūralios molekulės, kurias oda geba įsisavinti. Ir, pagaliau, trečiasis: kuo arčiau natūralumo – produktai tinkami naudoti net nėščiosioms ir į alergiją linkusios odos savininkėms.
Pasiteiravus M. Avril, kodėl prancūzės visame pasaulyje garsėja savo odos priežiūra, ši juokdamasi atsakė: „Gerkite gerą vyną ir valgykite puikų maistą!“. O jei kalbėti rimtai, Marie pastebi, kad Prancūzijoje nuo seno, nuo karalių laikų, moterys jautė potraukį gerai kosmetikai. Labai anksti šioje šalyje buvo naudojami botaniniai ekstraktai odai prižiūrėti, jai atkurti.
„Kosmetinė priežiūra, o tiksliau dermokosmetika, gana greitai atsirado Prancūzijos vaistinėse. Pas mus įprasta vaistininkų prašyti patarimų renkantis kosmetines procedūras. Daugelis prancūzų moterų kosmetinę priežiūrą laiko ne privalumu, o esmine savo kasdienio gyvenimo dalimi“, – sakė viešnia iš Prancūzijos, pasidžiaugusi, kad šiandien vis daugiau moterų visame pasaulyje suvokia holistinį požiūrį: sveika oda, graži oda yra ne tik tinkamos kosmetinės rutinos, bet ir geros mitybos, maisto papildų vartojimo, o kartais ir tam tikrų estetinių ar dermatologinių procedūrų rezultatas.