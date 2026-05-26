Po nutekintų Registrų centro duomenų – Faustos Marijos Leščiauskaitės reakcija: nukentėjo ir ji

Platesniu įrašu ji pasidalijo ir socialiniuose tinkluose.
„Kovo mėnesį. Kovo mėnesį mano duomenys buvo nutekinti. Dabar beveik birželis. Ir niekas net nesiruošė to pranešti, jei ne kelios susiklosčiusios aplinkybės.
Ruginienė galvoja, kad užteks pamojuoti pirštuku, atseit, kažkoks devintas vanduo nuo kisieliaus turi atsistatydinti. Dar „sorry“ pasakys. Ir viskas.
Jūs rimtai galvojate, kad tai gali būti viskas? Visų pirma, tikiuosi, bus kolektyvinis ieškinys. Juk tai realu? Visų antra, tokioje krizėje Ruginienei reiktų atsisukti veidrodį ir parodyti pirštu į save bei savo formuotą vyriausybę. Kas tas Registrų centro vadovas? Šiandien jis, rytoj kitas, niekas vardo neatsimins.
Aš jau nekalbu apie galimą grėsmę žmonėms, kurių duomenys buvo nutekinti. Bet padariniai valstybei milžiniški. Ar galiu dabar pasitikėti, kad mano sveikatos duomenys – privatūs? Ar galiu atsipalaiduoti, kad mano pinigai – banke? Ir Ruginienė galvoja, kad čia jau krizę suvaldė?“, – rašė ji.
Primename, kad internetinėje Registrų centro (RC) svetainėje gyventojai nuo pirmadienio vakaro gali pasitikrinti, ar buvo pavogti jų asmens duomenys.
„Prisijungus prie specialaus techninio sprendimo Registrų centro savitarnos sistemoje (reikalingas prisijungimas patvirtinant savo tapatybę elektroniniu būdu), kuriuo naudodamiesi asmenys gali patys pasitikrinti, ar jų asmens duomenys buvo atskleisti“, – rašoma RC svetainėje.
